العالم اليوم - احتجاجات في الأرجنتين والرئيس يدعو للوحدة

انتم الان تتابعون خبر احتجاجات في الأرجنتين والرئيس يدعو للوحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 10:18 صباحاً - دعا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، السبت، إلى الوحدة، في الوقت الذي نظم فيه محتجون مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة، منتقدين حكومته بسبب التضخم المرتفع والدين العام.

ويواجه فرنانديز المنتمي ليسار الوسط تحديا متزايدا من جناح يساري متشدد في الائتلاف الحاكم يريد زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف مستويات الفقر المرتفعة والتضخم.

واستقال اثنان من الحلفاء المعتدلين لفرنانديز، من حكومته الشهر الماضي.

وتواجه الأرجنتين المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة تضخما يتجاوز معدله 60 في المئة، وضغوطا ضخمة على عملة البيزو، وارتفاع تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية الضعيفة بالفعل.

ودعا فرنانديز في الذكرى السنوية لإعلان استقلال الأرجنتين إلى الوحدة وطلب من مختلف الفصائل العمل من أجل ذلك.

وقال إن البلاد بحاجة إلى مسؤولية اقتصادية لأن تدني احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع التضخم العالمي "يلحق ضررا خطيرا" بالاقتصاد المحلي.

وأضاف "يجب أن نسير على الطريق نحو التوازن المالي وتحقيق الاستقرار للعملة".

وأبرمت الأرجنتين اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام لتحل محل برنامج فاشل تم التوصل إليه في 2018.