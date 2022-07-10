العالم اليوم - العالم على موعد مع قمر عملاق

انتم الان تتابعون خبر العالم على موعد مع قمر عملاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 10:18 صباحاً - سيتحول انتباه مراقبي النجوم قبل منتصف شهر يوليو بقليل، إلى القمر، حيث يحتل حدث فلكي شهير الصدارة في السماء.

ومع غروب الشمس يوم الأربعاء القادم، سيرتفع قمر عملاق، هو الأول في الصيف الفلكي، والذي بدأ بـ 21 يونيو في الساعة 5:13 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وعندما يتزامن البدر مع الوقت الذي يكون فيه القمر قريبا من الأرض، فإنه يخلق قمرا عملاقا يبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

ووفقا لعلماء الفلك في وكالة ناسا: "تحدث الأقمار الخارقة ثلاث إلى أربع مرات في السنة ودائما ما تظهر بشكل متتال".

وسيكون المشهد القمري لشهر يوليو هو الإصدار الثاني من ثلاثية القمر العملاق في العام 2022.