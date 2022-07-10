حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي 1443

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي على محرك البحث “جوجل”، ودعونا أولاً نُبين لكم أن بنك الراجحي هو أحد أهم البنوك السعودية التي لها عدد عملاء كبير ويمتلك مقرات وفروع في مختلف محافظات ومدن المملكة، وقد سعى منذ إنطلاقه إلى تقديم العديد من الخدمات البنكية والتمويلية التي تناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي، وإلى جانب العديد من الخدمات التي يقدمها البنك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة خطوات وطريقة حساب القرض الشخصي الراجحي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية استخراج بطاقة صراف الراجحي من الخدمة الذاتية، فإلى نص المقال.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمات تمويلية كثيرة تناسب العديد من فئات المجتمع السعودي، ويُمكنك معرفة قيمة التمويل والقسط الشهري من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاَ عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

. ثانياً قم بالضغط على خدمة “حاسبة التمويل الشخصي”.

ثالثاً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك مثل الإسم والقطاع الوظيفي وغيرها.

رابعاً قم بتحديد قيمة الراتب الشهري لك ومدة سداد القرض.

خامساً ستظهر لك كل المعلومات عن الحد الأقصى للتمويل المتاح لك وقيمة القسط الشهري المطلوب.

حاسبة تمويل الراجحي للسيارات

إذا كنت عميل لبنك الراجحي فيُمكنك الإستفادة من خدمة تمويل السيارات التي يوفرها البنك، ويُمكنك الإستعلام عن التمويل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

ثم قم بإختيار خدمة التمويل الإيجاري للسيارات.

وبعدها قم بتحديد نوع الحساب وما تحصل عليه من راتب شهري وأقساطك الحالية.

وبعد ذلك حدد سعر السيارة والمقدم المطلوب وفترة التمويل ومبلغ الدفعة الأخيرة.

وأخيراً انقر على خيار “حساب” حتى تظهر لك كل المعلومات عن قيمة قسط الشهري وإجمالي قيمة التمويل.

ونكون الآن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن قمنا بتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بهذا المقال الهام، وفي حالة وجود أي استفسار لديكم يُمكنكم ترك أي سؤال بالأسفل وسنرد عليه فوراً في أسرع وقت ممكن