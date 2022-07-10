غدا.. بلينكن فى اليابان لتقديم التعازى فى وفاة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد- أن "بلينكن سيزور العاصمة اليابانية طوكيو، لتقديم تعازيه للشعب اليابانى، والاجتماع مع كبار المسؤولين فى العاصمة طوكيو".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان بمثابة حجر الزاوية للسلام والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهاديء، قائلة "إن التحالف الثنائى لم يكن قط أقوى مما هو عليه اليوم".

وتأتى زيارة وزير الخارجية الأمريكى التى لم تكن مقررة من قبل إلى اليابان خلال جولة بآسيا شملت إندونيسيا، لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وأعلنت اليابان، أمس الأول الجمعة، وفاة شينزو آبى "67 عاما" متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة فى تجمع انتخابى بمدينة نارا غربى البلاد.