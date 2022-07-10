قفزة جديدة فى أسعار الكهرباء بـ بريطانيا.. والأسر تواجه شتاء كارثيا

جدة - نرمين السيد - سلطت الصحف البريطانية، الضوء على ارتفاع أسعار الكهرباء فى المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أيضا إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه إسترلينى سنويا فى يناير من العام المقبل، ما يهدد "بالفقر لملايين الأشخاص".





قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الحد الأدنى لسعر الغاز والكهرباء الذى حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية للمستهلكين سيرتفع من 1971 إلى 3245 جنيها إسترلينيا فى أكتوبر، ثم إلى 3364 جنيها فى بداية العام المقبل، الأمر الذى ينذر بشتاء كارثى خصوصا فى حال قطعت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا.

وبحسب الخبراء، فأن مثل هذه الزيادة فى الأسعار يمكن أن تغرق ملايين المواطنين فى براثن الفقر، لذلك ستحتاج العائلات البريطانية إلى مزيد من المساعدة من الدولة فى فصل الشتاء، إذ تستورد بريطانيا نحو 4% فقط من غازها من روسيا، ولكن فى فصول الشتاء الباردة، احتاجت الأمة فى بعض الأحيان إلى الاعتماد على أوروبا لنحو ربع الوقود الذى تحتاجه للتدفئة، وصناعة الكهرباء والطاقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التوقعات الجديدة "قاتمة" وستضع ضغوطا إضافية على الأسر التى تواجه بالفعل ارتفاعا فى الأسعار فى سياق أزمة تكلفة المعيشة. وبالتالى، فإن البريطانيين يكافحون بالفعل مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والتضخم، بعد ارتفاعه إلى 9.1% فى مايو، إذ يرجح بالارتفاع إلى 11% بحلول نهاية العام.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية، كانت قد رفعت فى أبريل الماذى، عتبة أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين من 1277 إلى 1971 جنيها إسترلينيا سنويا بسبب الزيادة الحادة فى الأسعار العالمية للغاز الطبيعي.