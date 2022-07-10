اليابان.. تفاصيل جديدة بشأن حادث اغتيال شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات إن تيتسويا ياماجامى، الذى اغتال آبى، أقر بمحاولته صنع قنبلة يدوية، مشيرة إلى أن القاتل البالغ من العمر 41 عاما، مثل أمام مكتب المدعى العام، صباح اليوم الأحد.

وأثناء الاستجواب، قال ياماجامى فى البداية إنه "غير راضٍ عن آبى"، لكنه صرح بعد ذلك بأن هدفه كان فى الأصل سياسيا آخر، وتم اختيار آبى فى وقت لاحق، بمزاعم أن آبى مرتبط بـ "جماعة معينة" يحمل الكراهية ضدها.

وتعرض شينزو آبى صباح الجمعة، فى مدينة نارا اليابانية، أثناء أدائه خطابا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت فى إصابته ووفاته.

واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار، تيتسويا ياماجامى، الذى كشفت وسائل الإعلام اليابانيى فى وقت لاحق، أنه خدم فى قوات الدفاع الذاتى البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.