الرئيس الأوكرانى يوضح سبب إقالته عددا من السفراء

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى بيان إن هذا جزء طبيعى من الممارسة الدبلوماسية: "وقعت مراسيم بشأن إقالة العديد من سفراء أوكرانيا. هذا التناوب هو جزء طبيعى من الممارسة الدبلوماسية. وسيتم تعيين ممثلين جدد لأوكرانيا فى تشيكيا وألمانيا وهنغاريا والنرويج والهند. ويجرى إعداد المرشحين من قبل وزارة الخارجية".
وأفادت الأنباء أمس السبت بأن زيلينسكى أقال سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا وهنغاريا والنرويج وجمهورية التشيك والهند. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضا إعفاء السفراء الأوكران من مناصبهم لدى جزر المالديف ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.
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