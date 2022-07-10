نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض حساب المواطن “eservices.ca.gov.sa” خطوات تقديم طلب اعتراض عدم أهلية وأهم الرموز 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض حساب المواطن على عدم الأهلية من قبل المواطنين السعوديين الذين تم رفض طلباتهم للتقديم، والتسجيل في الحساب، ويستطيع المتضررين الاعتراض على ذلك إلكترونيًا حيث تم الإعلان عن طريقة التقديم بالخطوات من قبل الحساب في حالة ظهور رسالة عدم الأهلية بكل سهولة، ويستطيع الجميع القيام بهذه الخطوات، ويستطيع أيضًا المواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج تقديم طلب الاعتراض في حالة حصولهم على مبلغ دعم أقل من المعتاد، ولقد تم تخصيص رابط إلكتروني لتقديم طلب اعتراض حساب المواطن، ولمعرفة الرابط، والخطوات تابع المقال.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن eservices.ca.gov.sa

يستطيع المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل، وتم رفض طلباتهم تقديم اعتراض حساب المواطن ca.gov.sa بصورة إلكترونية بسيطة للغاية من خلال اتباع التالي:

في البداية عليك الدخول الي الرابط الرسمي لحساب المواطن.

ثم ادخل كل من اسم المستخدم، وكلمة المرور، واضغط تسجيل دخول.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة حسابي، ومنها اضغط على زر دراسة الأهلية.

سوف تظهر أمامك نتيجة الأهلية لمعرفة السبب.

في النهاية اضغط على تقديم اعتراض.

مدة قبول اعتراض عدم أهلية في حساب المواطن

يجب على المتقدمين بطلب الاعتراض الانتظار لمدة تبلغ ٣ أشهر، ويتم احتسابه من أول يوم ظهرت به نتيجة عدم الأهلية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك التواصل مع البرنامج من خلال الصفحة الرسمية على تويتر كما أنه يوجد رقم موحد لخدمة العملاء، وهو ١٩٩١٢.

رموز عدم الأهلية

قد يظهر للمواطنين عند صدور نتائج الأهلية عدد من الرموز، ولكنهم لا يعلمون ماذا تعني، ولمعرفة ذلك تابع التالي:

عند ظهور الرقم 1016 هذا يعني عدم قيام المتقدم برفع المستندات المطلوبة منه في الموقع، وخاصة في حالة إضافة تابعين.

الرمز 1006 يعني عدم القيام بإضافة الزوجة إلى حساب المستفيد من الدعم.

كما أنه قد يظهر الرمز 1010 الذي يعني أن الأوراق التي تم رفعها مرفوضة أو ليست سارية.

رمز ١٠٠٨ يعني أن الحالة الاجتماعية للمستفيد لا تتطابق مع ما هو مسجل في الأحوال المدنية.