العالم اليوم - أزمة أوكرانيا.. القوات الروسية تسيطر على مناطق جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 07:18 صباحاً - أعلن مسؤولون انفصاليون موالون لموسكو أن قواتهم، المدعومة من القوات الروسية، تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا.

فقد نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن "سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك"، قوله إن قوات تابعة للوغانسك، مدعومة من الجيش الروسي، تواصل "عملية تحرير سيفرسك"، مشيرا إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على منطقة "غريغوروفكا".

وأوضح ميروشينك قوات لوغانسك شنت الهجوم من القطاع الشمالي لسيفرسك، مشيرا إلى "التشكيلات المسلحة الأوكرانية" في تلك المنطقة "لن تكون قادرة على صد هجوم قواتنا لفترة طويلة، لأن بعض الوحدات تغادر المدينة سرا".

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و15 طائرة مسيرة وتدمير عدد من مخازن الأسلحة، في أنحاء متفرقة من إقليم الدونباس، خلال يوم أمس السبت.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت السبت "22 موقعا لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما فيها الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكراني في نوفوفورونتسوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف البيان أنه تم كذلك استهداف "اللواء الميكانيكي 16 بمنطقة بوكروفسكي في دونيتسك"، بالإضافة إلى مواقع تتمركز فيها وحدات مدفعية، ونقطة تجمع للمرتزقة الأجانب في خاركيف.

وأشار البيان أيضا إلى أن القوات الروسية دمرت 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

ولخص البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه تم إسقاط 239 طائرة مقاتلة، و137 طائرة مروحية، و1503 طائرات بدون طيار، و353 صاروخا مضاد للطائرات.

كييف تصد هجمات روسية

وفي كييف، قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية خاضت معارك السبت لعرقلة التقدم العسكري الروسي على عدة جبهات.

فقد قال حاكم خاركيف إن هجوما صاروخيا على المدينة الواقعة بشمال شرق البلاد أسقط 3 جرحى من المدنيين، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأبلغ مسؤولون أوكرانيون عن وقوع ضربات في لوغانسك ودونيتسك، السبت، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية إن موسكو تجمع قوات من الاحتياط من جميع أنحاء البلاد قرب الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، عبر تطبيق تليغرام، إن صاروخا روسيا أصاب بلدة دروزكيفكا الواقعة خلف خط المواجهة وأشار إلى قصف مراكز سكانية أخرى.

كما قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي جايداي "الروس يطلقون النار على طول خط المواجهة بأكمله"، لكنه ذكر لاحقا أن هجوما مضادا للقوات الأوكرانية أصاب مخازن أسلحة وذخيرة روسية وأجبر القوات الروسية على وقف هجومها.

وتنفي روسيا، التي أعلنت بسط سيطرتها على كامل إقليم لوغانسك الأسبوع الماضي، استهداف المدنيين.