الخارجية الروسية: بلينكن اختلق قصصا عن عزل لافروف فى اجتماعات العشرين

وأضافت زاخاروفا، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "بلينكن من أجل تبرير فشله يقوم بتأليف القصص"، مشيرة إلى أنه هو الذى سبب لنفسه العزلة عن طريق تخطى عدد من أحداث المنتدى، وأن الإدارة الأمريكية الحالية محكوم عليها بنهاية "فاضحة".
جدير بالذكر أن وزراء خارجية مجموعة العشرين كانوا قد اجتمعوا يوم الجمعة فى جزيرة بالى الإندونيسية ولم يعقد المندوبون حفلا لتصوير المشاركين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى موقف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، الذى لم يرغب فى المشاركة فى الحديث مع لافروف.
وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت بأن وزير الخارجية الروسى غاب عن خطاب نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ولم ينتظر خطاب ممثل أوكرانيا فى اجتماع مجموعة العشرين، بالإضافة إلى نشر أخبار تفيد بأن الوزير الروسى غادر إندونيسيا قبل الموعد المحدد، ولهذا لن يشارك فى العشاء الرسمى وفى الجلسة المسائية للحدث.
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