العالم اليوم - رياض محرز وتايلور وارد يكشفان مفاجأة جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 06:21 صباحاً - رزق الجزائري نجم فريق مانشيستر سيتي، رياض محرز، بمولودة جديدة من الحسناء البريطانية، تايلور وارد.

ونشرت وارد صورة لابنتها الرضيعة، على حسابها الشخصي في إنستغرام، أرفقتها بعبارة: "أسبوع حبك.. ميلا محرز 01.07.22". وتم تصوير الطفلة بجانب جدار وردي عليه الكلمات: "مرحبا بكم في طفلة العالم". وميلا هي الطفلة الثالثة لرياض محرز، لتضاف لابنتيه من زوجته الأولى، ريتا جوهال.

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