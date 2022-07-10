نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسكويت القهوة اللذيذ بخطوات سهلة والطعم قمة الروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت القهوة اللذيذ، تبحث دائما ربات المنزل عن طرق جديدة لتقديم أشهي أنواع الحلويات لأسرتها وعائلتها ولضيوفها أيضا خاصة في المناسبات المختلفة وفي أيام الأعياد وأسهل ماتحضره ربات المنزل هو البسكويت بكل أنواعه وأشكاله كبسكويت جوز الهند وبسكويت الشوكولاتة وبسكويت النشادر والعديد من الأصناف الأخرى التي تبدع في صنعها وتحضيرها كل ربة منزل واليوم سوف نقدم لكل ربة منزل طريقة عمل بسكويت حبات القهوة الذي يمكنك تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ بالإضافة إلى أنه يعطيكي كمية من البسكويت كبيرة جدا لصغر حجمه وأيضا يتميز بشكله الرائع الذي يشبه حبات القهوة والذي يمكنك تقديمه لأسرتك وعائلتك ولضيوفك بجانب كوب من الشاي أو فنجان رائع من القهوة. طريقة عمل بسكويت القهوة المكونات بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من قهوة النسكافيه سريعة الذوبان. طريقة تحضير بسكويت القهوة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه البيضة والزيت والسكر الأبيض.

ثم نضيف إليهم الفانيليا السائلة والنسكافيه ثم نقوم بخفقهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه خليط الخلاط ثم نضيف إليه الدقيق الأبيض.

ثم نضيف البيكنج بودر والكاكاو الخام ثم نقوم بمزجهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة البسكويت إلى كرات صغيرة ثم نشكلها على شكل بيضاوي.

ثم نقوم بإحضار سكينة صغيرة ونصنع خط طولي في عجينة البسكويت لتعطي شكل حبات القهوة.

نقوم بإحضار صينية الخبز ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ثم نضع فيها حبات بسكويت القهوة الصغيرة.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية على رف أوسط لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك بسكويت القهوة في الفرن لمدة عشرون دقيقة ثم نخرجه من الفرن ونتركه ليبرد تماما.

نقوم بتقديم بسكويت القهوة مع فنجان من القهوة أو كوب من النسكافيه. طريقة عمل بسكويت القهوة المقرمش المكونات 2 كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من السكر الأبيض البودر.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري بسكويت القهوة اللذيذ بخطوات سهلة والطعم قمة الروعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.