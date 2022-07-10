نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس بوابة الأزهر وموعد ظهور نتيجة الثالث الثانوي ازهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس بوابة الازهر ، هو ما يبحث عنه جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الوقت الحالي ، ونحن من خلال موقع “ثقفني” ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات بالشهادة الثانوية الأزهرية حيث نستعرض معكم الآن كافة التفاصيل فيما يخص موعد نتيجة الثانوية الازهرية 2022 ، ورابط الحصول على نتيجة تالتة ثانوي ازهري برقم الجلوس والاسم بوابة الازهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بوابة الأزهر

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس ، هو م يتصدر عمليات البحث في مصر الآن حيث يتوجه الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر المحرك العالمي الشهير جوجل للبحث عن رابط نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢ برقم الجلوس والاسم بوابة الازهر الإلكترونية. وذلك بعد انتهاء الامتحانات في يوم السابع من يوليو الحالي.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور سلامة داوود منذ أيام قليلة قبل عيد الأضحى المبارك أن اللجان المختصة ما زالت تعمل على التصحيح والمراجعة النهائية والتدقيق لرصد درجات الطلاب والطالبات للقسم العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، وإعطاء كلاً منهم حقه، وتعمل اللجان المختصة في عملها بسرعة كبيرة من أجل التجهيز والاستعداد لوضع النتيجة على مكتب وكيل الأزهر أو فضيلة شيخ الأزهر من أجل اعتمادها في أقرب وقت.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أما فيما يخص موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ، فقد أكدت العديد من المصادر القريبة من مشيخة الأزهر الشريف ومن قطاع المعاهد الأزهرية أن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوية الأزهري 2022 علمي وأدبي وشعبة إسلامية ستكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في أواخر شهر يوليو الحالي.

وقالت المصادر موضحه أنه تم رصد عمليات التصحيح في اللجان المختصة برصد الدرجات وتم التأكد أن نتيجة الثانوية الأزهرية الترم الثاني هذا العام الدراسي تختلف تماماً عن نتائج الأعوام الماضية إذ تشر النتيجة للتبشير بالخير أنها ستكون نسبتها أعلى بكثير من الأعوام السابقة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وقت إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ، ستكون متاحه برقم الجلوس أو الاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، حيث يُمكنكم الدخول عبر رابط موقع الازهر التعليمي https://service.azhar.eg/natiga.

وكان الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أوضح أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام قد بلغ 139000 طالب وطالبة في بالأقسام ، وتحديداً قد يبلغ طلاب القسم الأدبي 91392 ، والقسم العلمي 46648، و143 من طلاب شعبة العلوم الإسلامية.