شروط برنامج حساب المواطن للنساء المتزوجات والمطلقات 1443

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عمر شويل - جدة شروط برنامج حساب المواطن للنساء، صرح برنامج حساب المواطن السعودي عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المستفيدون الجدد، ولكن أصبح على المتقدمين استيفاء عدد من الشروط للاستفادة من هذا الدعم، دعم حساب المواطن هو دعم يتم تقديمه لكافة الفئات الفقيرة والمحتاجة من محدودي الدخل وهذا هو الهدف الرئيسي لبرنامج حساب المواطن وهو تخفيف أعباء الحياة على المواطنين والتي بدأت مسيرته منذ أطلقته الحكومة في السعودية في شهر ديسمبر 2017.

شروط برنامج حساب المواطن للنساء:

تم وضع بعض من الشروط التي يجب تطابقها في النساء المتقدمات من قبل المسؤولين عن حساب المواطن، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

من أهم تلك الشروط هو أن تكون جنسية السيدة المتقدمة سعودية وأيضًا مقيمة في المملكة بشكل كامل.

ويشترط ألا يقل عمر المتقدمة عن ثمانية عشرة عامًا.

أيضا يجب أن تقوم المتقدمة بتقديم ما يثبت أنها مستقلة، ويتم تقديم تلك الأوراق مع الطلب الخاص بها.

معايير حساب المواطن للمتزوجات:

لقد وفر برنامج حساب المواطن إمكانية التسجيل والاستفادة من البرنامج للسيدات المتزوجات، ولكن قد تم تحديد عدد من المعايير التي يشترط توافرها في المتزوجات، وهي:

للمرأة السعودية والتي هي متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية فيمكنها القيام بالتسجيل في البرنامج.

في حالة إذا كانت المرأة المتزوجة مهجورة فلها الحق في التسجيل في حساب المواطن.

كما أنه في حالة كان زوجها “سجين” فتستطيع التسجيل.

كذلك إذا كان الزوج فاقد للأهلية فلها الحق بأن تقوم بالتسجيل.

أيضا إذا كان الزوج غائب فيحق لها التسجيل.

في النهاية إذا كانت الزوجة تابعة لأحد والديها فيحق لها التسجيل في برنامج حساب المواطن.

معايير الاستفادة من حساب المواطن للنساء المطلقات:

أعطى برنامج حساب المواطن للمرأة السعودية “المطلقة” الحق في التسجيل في البرنامج، ولكن بشروط محددة تم وضعها من قبل مسئولو البرنامج وجاءت تلك الشروط كالأتي: