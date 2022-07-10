نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجـعة أرامـكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2022 سعر لتر 91و95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو الجاري وهنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا الإسلامية بالخير والبركات حيث يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن اسعار البنزين ارامكو لشهر يوليو الجاري المتوقعة ويتسائل العديد من المواطنين في أرجاء المملكة عن أنه هل سيرتفع سعر البنزين في شهر يوليو الجاري أم سينخفض أم سيكون ثابتاً ونرصد لكم أهم التفاصيل حول سعر أرامكو للبنزين في السعودية من خلال تلك المقال، حيث تعد أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية من أهم الأشياء التي يتابعها المواطنين حيث أنها تكون دائماً محل إهتمام للشارع السعودي.

أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022

ولم يتم صدور أى قرارات جديدة من ارامكو حتى الان لمراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو الجاري ، ولكن الميعاد المعروف في كل مكان في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين يكون في يوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن نحن الان في أيام عيد الأضحى المبارك ورغم أن اليوم هو العاشر من شهر يوليو ولكن لم يتم إصدار أي قرارات لتغير البنزين ولكن من المتوقع خلال الأيام القادمة، وتحديداً بعد عيد الاضحى المبارك سيتم تحديد أسعار البنزين في المملكة.

متى أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو

ولكن هذا لا يمنع من إعلان أسعار البنزين الجديدة أرامكو خلال يوم الحادي عشر من شهر يوليو وهو ثالث أيام عيد الاضحى ولكنها مجرد توقعات، ولم يصدر أي بيان حتى الان يفيد بتغيرات أسعار البنزين الوقود في المملكة العربية السعودية، نتابع معكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة، وعند إعلان الأسعار الجديدة عبر أرامكو سوف نوافيكم بها على الفور.

وقد كانت أسعار البنزين في الشهر الماضي بالشكل التالي:

يكون اسعار البنزين الحادي والتسعون بمعدل 2.15 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95 كان 2.30 ريالاً سعودياً.

وكان سعر الديزل إلى .63 ريالاً سعودياً.

ونتابع معكم رصد جميع تفاصيل أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو خلال ساعات قليلة من الان عقب البدء من أرامكو في مراجعة أسعار البنزين الجديدة.