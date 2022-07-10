نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاسبة التقديرية 1443 || تعرف على قيمة دعم حساب المواطن إلكترونياً portal.ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الأيام الماضية إقبال كبير من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على برنامج حساب المواطن بعد أن تم فتح التسجيل في البرنامج الذي يعد من أهم برامج الدعم داخل المملكة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن التسجيل في البرنامج أصبح متاح من خلال الموقع الإلكتروني تنفيذا لما تم إعلانه في الأوامر الملكية التي تم صدورها مؤخراً، كما توفر الوزارة العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن المستفيد من الدعم القيام بها والتي أهمها هي الحاسبة التقديرية والتي تمكن المستفيد من معرفة قيمة الدعم الذي سوف يتحصل عليه، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق والتي يمكن الاستعلام عنها إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى والتي يتم إتاحتها للمواطنين من أجل التسهيل عليهم في القيام بها من المنزل ولا يضطروا إلى الذهاب لأي مكان.

الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة دعم حساب المواطن

تختلف قيمة الدعم الخاص بمستحقي حساب المواطن من شخص إلى أخر ومن أسرة إلى أخرى، وذلك بناءا على المعلومات التي يقوموا بإدخالها أثناء التسجيل، حيث يقوم المسئولين بتحديد قيمة الدعم بناءا على عدد من المعايير التي تم وضعها بعناية من اجل تحقيق العدالة داخل المملكة، وذلك من خلال حساب دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمارهم، وعلى أساس تلك المعلومات يتم الإعلان عن مقدار الدعم الذي يستحقه المتقدم، ويمكن التعرف على ذلك من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية وتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور والتي تتحصل عليها بعد أن تقوم بالتسجيل في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني، ويجب أن يتم قبولك ويضاف اسمك إلى قوائم الاستحقاق مع صدور نتائج الأهلية من أجل أن تستطيع التعرف على قيمة الدعم الخاص بك.

فتح التسجيل في حساب المواطن 1443

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح التسجيل في حساب المواطن من أجل توفير الدعم إلى عدد كبير من المواطنين والذين كانوا يترقبون طوال الفترة الماضية أن يتم إعادة قبول طلبات جديدة، وذلك بعد أن كان التقديم مغلق طوال الفترة الماضية، وأصبح في إمكان الجميع الآن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وسوف يتم فحص جميع الطلبات التي تم تقديمها وبعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق ويمكنك معرفة بعد ذلك ما إذا كنت سوف تستحق الحصول على الدعم أم لا بناءا على المعلومات التي تقوم بإدخالها.