بدء انتخابات مجلس الشيوخ فى اليابان بعد يومين على اغتيال آبى

جدة - نرمين السيد - بدأ الناخبون اليابانيون التصويت لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، فى انتخابات طغى عليها إلى حد كبير اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبى قبل يومين خلال تجمع انتخابى فى نارا غرب البلاد.





وندد رئيس الوزراء اليابانى الحالى فوميو كيشيدا الذى أظهرت استطلاعات الرأى تقدّم حزبه الديمقراطى الليبرالي، بالهجوم "الهمجي" على آبي، مشددا على أهمية "الدفاع عن الانتخابات الحرة والنزيهة التى تشكل أساس الديمقراطية".

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