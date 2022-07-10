الشرطة اليابانية: لا يمكن إنكار وجود ثغرات فى امن شينو آبى

جدة - نرمين السيد - وقال قائد شرطة محافظة نارا حيث قتل آبى بالرصاص يوم السبت إنه لا يمكن إنكار وجود ثغرات أمنية بالنظر إلى أن الزعيم السابق قتل بسلاح نارى بوجود عناصر حمايته.

وقال رئيس شرطة المحافظة تومواكى أونيزوكا فى مؤتمر صحفي: "إننى آخذ هذا الأمر على محمل الجد، وبأسف شديد". وأضاف أنه يتحمل مسؤولية حادثة اغتيال آبى بالكامل، حيث أشرف على الخطة الأمنية ووافق عليها.

وتابع "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بأمن رئيس الوزراء السابق آبي".