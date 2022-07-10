تظاهرة أمام البيت الأبيض لمطالبة بايدن بالدفاع عن الحق فى الإجهاض

جدة - نرمين السيد - وهتف المتظاهرون وغالبيتهم الساحقة من النساء "جسدي، خياري" وشاركوا فى مسيرة فى شوارع واشنطن وصولا إلى البيت الأبيض، تحت زخّات من المطر سرعان ما تحولت إلى أمطار غزيرة.

لكن بايدن لم يكن موجودا فى مقر الرئاسة، بل كان يمضى نهاية الأسبوع فى دارته فى ديلاوير على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة.

إلا أن غيابه لم يثن بيكا، البالغة 37 عاما والتى طلبت عدم كشف كامل هويتها، عن المجيء إلى محيط البيت الأبيض حاملة لافتة كتب عليها "الإجهاض غب الطلب ومن دون تبرير".

وقالت إنها تطالب الرئيس بـ"إصلاح هذا الأمر"، مضيفة إنها ترفض العودة إلى ما كان مطبقا "أيام جدّتي".

واعتبرت أن "الأمر التنفيذى الذى أصدره غير كاف" فى إشارة إلى نص وقعه بايدن الجمعة يتضمّن تدابير محدودة تتعلّق بالإجهاض الاختيارى للحمل.

ومن خلفها علّقت متظاهرات على سياج جادة بنسلفانيا 1600 وشاح أخضر فى استعادة لنضال الأرجنتينيات من أجل الحق فى الإجهاض.

وقالت كريستين البالغة 50 عاما "يجب أن يستغل حقا كامل نطاق سلطته التنفيذية لضمان احتفاظ النساء بحقوقهن".

وتابعت كريستين وهى أم لثلاث بنات "أنا (موجودة) هنا لكى لا تعود بناتى 50 عاما إلى الوراء، إلى زمن الإجهاض فى السر".

وبعيد إخلاء المتظاهرات المكان، حل محلهن سياح سارعوا إلى التقاط صور للافتات المعلقة والتى بدأت تمحوها الأمطار.

ومنذ أن أسقطت المحكمة العليا التى يهيمن عليها المحافظون حق الإجهاض المعمول فيه على مستوى البلاد فى 24 يونيو، توجه اتهامات لبايدن بعدم التصدى للقرار بالصلابة المطلوبة.