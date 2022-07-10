العالم اليوم - بايدن: أسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

انتم الان تتابعون خبر بايدن: أسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 03:21 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجيّة" مع السعوديّة "مبنيّة على مصالح ومسؤوليّات متبادلة"، وذلك خلال زيارته المملكة المقررة الجمعة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتمسّك بـ"القيَم الأميركيّة الأساسيّة".

وكتب بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" السبت، "عندما سألتقي القادة السعوديّين الجمعة، سيكون هدفي تعزيز شراكة استراتيجيّة... تستند إلى مصالح ومسؤوليّات متبادلة، مع التمسّك أيضًا بالقيَم الأميركيّة الأساسيّة".

وأضاف "بصفتي رئيسًا، من واجبي الحفاظ على بلدنا قويًا وآمنًا"، متحدثًا في هذا الإطار عن الحاجة إلى مواجهة روسيا والتموضع في "أفضل وضع ممكن" في مواجهة الصين وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأميركي أنّه "من أجل تحقيق هذه الأمور، يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يُمكن أن تُساهم فيها. المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول".