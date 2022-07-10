جدة - نرمين السيد - وأشار المكتب الصحفى لوكالة الطوارئ الروسية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية إلى أن الطائرة تحمل على متنها 19 شخصا، ولا توجد أى ضحايا جراء الهبوط ، مبينا فى الوقت نفسه أن الطائرة هبطت اضطراريا فى حقل بسبب عطل فني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطل بطائرة تقل 19 شخصا يجبرها على الهبوط الاضطرارى فى حقل بضواحى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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