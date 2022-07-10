نيوزيلندا تسجل أول إصابة بفيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن حالة الإصابة لشخص فى الثلاثينات من عمره يعيش فى مدينة أوكلاند ، مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس جدرى القرود.

وأشارت إلى أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.

يذكر أن فيروس جدرى القرود يتسبب فى أعراض حمى وطفح جلدى يؤدى لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدى إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.