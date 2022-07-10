إطلاق نار فى موقف سيارات بأمريكا ومقتل شخصين

جدة - نرمين السيد - ووفق ما ذكرته قناة "فوكس نيوز" يوم السبت نقلا عن وكالات إنفاذ القانون، وقع الحادث فى حوالى الساعة 10:25 بالتوقيت المحلى (18:25 بتوقيت موسكو). وبحسب القناة التليفزيونية، سبقت الاشتباكات التى دارت فى موقف سيارات السوبر ماركت مناوشة فى المتجر نفسه.

وبحسب القناة التليفزيونية، أدى إطلاق النار إلى مقتل رجل لم يتم التأكد من هويته، بالإضافة إلى أحد حراس السوبر ماركت.