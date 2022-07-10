عزت إبراهيم: تراجع ثقة الأمريكيين بالمؤسسات لتضاعف المشكلات بعهد بايدن

جدة - نرمين السيد - علق عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى، على تراجع ثقة المواطنين الأمريكين فى المؤسسات الأمريكية الكبرى، وذلك وفقا للاستطلاع الذى أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية.





وقال إبراهيم، فى مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إننا أمام مؤشرات مهمة جدا فى المجتمع الأمريكى خلال هذه الفترة لأن هذه الاستطلاعات تؤكد أن هناك خلافات وصراعات قوية وحالة استقطاب كبيرة بين الحزبين الجمهورى والديموقراطى والتياريين الليبرالى والمحافظ.

وأضاف رئيس جريدة الأهرام ويكلى، أن هذه الخلافات انعكست على المستويات الخاصة بدرجة ثقة الرأى العام فى المؤسسات الرئيسية الأمريكية، وأهمها الرئاسة والكونجرس.

وأكد أن المجمتمع الأمريكى ثقته تأتى من قدرة الحكومات على الإنجاز بدون خلق مشكلات جديدة، لافتا إلى أن ما حدث بعد وصول بايدن للحكم أن المشكلات تضاعفت وبالتالى حدث تراجع كبير فى ثقة المواطنين فى بايدن ومؤسسة الرئاسة الأمريكية.

وفى وقت سابق، قالت مؤسسة جالوب، وهى مؤسسة تحليلات واستشارات أمريكية مقرها فى واشنطن، إن الأمريكين أصبحوا أقل ثقة فى المؤسسات الأمريكية الكبرى عما كانوا عليه قبل عام مع انخفاض كبير فى 11 مؤسسة من أصل 16 مؤسسة تم اختبارها وعدم وجود تحسينات لأى منها.

وأوضحت الشركة، فى استطلاع للرأى أجرته، أن أكبر انخفاض فى الثقة هو 11 نقطة مئوية وحصلت عليه المحكمة العليا، خاصو بعد إصدارها أحكاما مثيرة للجدل بشأن قوانين الأسلحة والإجهاض.

وأشارت إلى أن هناك 15 نقطة انخفاض فى ثقة المواطنين فى مؤسسة الرئاسة وهو ما يعادل الانخفاض البالغ 15 نقطة فى شخص الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وذكرت المؤسسة أن ثقة المواطنين الأمريكين الآن تتراوح من 68 % للأعمال الصغيرة إلى 7% بالكونجرس، لافتة إلى أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة إلى جانب الشركات الصغيرة التى يثق فيها غالبية الأمريكين.