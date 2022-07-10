اليمن.. قيادات تعز: المليشيات الحوثية لن ترضخ للسلام إلا بالقوة

جدة - نرمين السيد - وحث خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية بـ محافظة تعز على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد القتالى والجاهزية لمواجهة كل الاحتمالات فى ظل استمرار التعنت الحوثى، ومحاولاته استغلال الهدنة لتحشيد عناصره وعتاده نحو جبهات المحافظة.
وذكرت قناة اليمن "الفضائية" الشرعية، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية والعسكرية فى المحافظة على ضوء الخروقات الحوثية، ومحاولات المليشيات الالتفاف على التزاماتها التى نص عليها اتفاق الهدنة فى فتح الطرق الرئيسية والمعابر بشكل كامل وضمان حرية تنقل المواطنين وحركة السلع والبضائع.
من جانبهم، أكدت القيادات الأمنية والعسكرية فى محافظة تعز، جاهزيتهم لكل الاحتمالات، مشيرين إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن المليشيات الحوثية لن ترضخ للسلام إلا بالقوة، وأن حديثها عن التهدئة مجرد مناورة لكسب الوقت وتعويض خسائرها البشرية وتعزيز تحصيناتها استعدادا لجولة جديدة من الحرب.
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