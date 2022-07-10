وفاة الرئيس المكسيكى الأسبق عن عمر 100 عام

جدة - نرمين السيد - وذكرت تقارير إعلامية أن السياسى توفى فى منزله فى مدينة كويرنافاكا بولاية موريلوس. ولم يتم الكشف عن اسباب الوفاة. وعمل إتشيفيريا ألفاريز فى الحزب الثورى المؤسسى فى المكسيك وفاز فى الانتخابات الرئاسية عام 1969. وقبل ذلك بست سنوات، ترأس وزارة الخارجية المكسيكية. وجاءت فترة حكم إتشيفريا فى السنوات التى أعقبت الإعدام الوحشى لمظاهرة عام 1968 وتم تقييمها بشكل غامض من قبل الخبراء. وإلى جانب النجاح فى الاقتصاد، اتهم السياسى بالاستبداد وشن "حرب قذرة" ضد المعارضين السياسيين. وفى عام 2006، اعتبرت محكمة إتشيفريا مذنبا بارتكاب الإبادة الجماعية. وأمضى ثلاث سنوات تحت الإقامة الجبرية قبل أن تتم تبرئته بالكامل. ويذكر التاريخ إتشيفريا بسبب صراعه مع موسيقى الروك. فبعد مهرجان بلغ عدد حضوره 300 ألف فى عام 1971، انتقد فيه الموسيقيون الحكومة، حظر إتشيفريا البث الإذاعى لموسيقى الروك والحفلات الموسيقية فى النوادى والساحات الكبيرة. وبعد أن ترك منصبه، تم رفع الحظر.

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