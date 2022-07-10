جالوب: ثقة الأمريكين تتراجع فى بايدن ومؤسسة الرئاسة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت مؤسسة جالوب، وهى مؤسسة تحليلات واستشارات أمريكية مقرها فى واشنطن، إن الأمريكين أصبحوا أقل ثقة فى المؤسسات الأمريكية الكبرى عما كانوا عليه قبل عام مع انخفاض كبير فى 11 مؤسسة من أصل 16 مؤسسة تم اختبارها وعدم وجود تحسينات لأى منها، وذلك وفقا لما عرضته فضائية إكسترا نيوز فى خبر لها منذ قليل.





وأوضحت الشركة، فى استطلاع للرأى أجرته، أن أكبر انخفاض فى الثقة هو 11 نقطة مئوية وحصلت عليه المحكمة العليا، خاصة بعد إصدارها أحكاما مثيرة للجدل بشأن قوانين الأسلحة والإجهاض. وأشارت إلى أن هناك 15 نقطة انخفاض فى ثقة المواطنين فى مؤسسة الرئاسة وهو ما يعادل الانخفاض البالغ 15 نقطة فى شخص الرئيس الأمريكى جو بايدن. وذكرت المؤسسة أن ثقة المواطنين الأمريكين الآن تتراوح من 68 % للأعمال الصغيرة إلى 7% بالكونجرس، لافتة إلى أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة إلى جانب الشركات الصغيرة التى يثق فيها غالبية الأمريكين.

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