نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن العمالة الوافدة والزائرين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين هي احد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال بوابة ابشر الإلكترونية والتي تقدم الكثير من الخدمات الهامة التي تهم المقيمين المغتربين في المملكة أو خدمات تهم المواطن السعودي ومن بين هذه الخدمات خدمة معرفة رسوم تجديد الإقامة وخدمات اخرى كثيرة، و خلال السطور التالية سوف نشرح احد الخدمات التي تهم كل المقيمين في المملكة العربية السعودية وهي خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين والرابط الرسمي لهذه الخدمة.

قامت وزارة الداخلية بإطلاق خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين علي موقع الوزارة الرسمي علي شبكة الأنترنت من اجل تيسير الأعمال الحكومية بشكل إلكتروني، حيث يمكن الاستعلام عن هذه الخدمة الإلكترونية عن طريق رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي أو برقم الإقامة الخاص بالعامل الوافد.

وتحظى المملكة بدعم كبير في خطة التطور التي تسعى لها منذ أن تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد حيث اصبح تطلعات التطور في جميع المجالات والتي يتم تنفذها تحت مسمي رؤية المملكة 2030.

حيث زاد البحث في الفترة الأخيرة عن الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية ابشر القادرة على منح الكثير من الخدمات للمواطنين بغرض تسهيل الوقت والجهد عليهم.

استعلام عن العمالة الجديدة والزائرين

وطريقة الاستعلام عن العملة الجديدة والزائرين ليست بشئ الصعب وذلك بعد التطور التكنولوجي الكبير التي تعطي الحكومة السعودية له اهتماما كبير في الآونة الأخيرة وجعل كل المهام التي تقدمها الحكومة للمواطن والمقيم في المملكة تقدم بشكل إلكتروني متطور ومريح، بعد أعوام من المشقة التي كان يلقاها المواطن والمقيم حين كان ينجز بعض المهام المتعلقة بالأوراق الحكومية.

الاستفسار عن وصول العمالة أو الزائرين يتم بعد تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية، وتحديد خدمات ابشر الجوازات، والتي ستظهر قائمة جديدة منسدلة يتم اختيار منها خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين وإدخال البيانات المطلوبة من راغبي الاستفسار وفق ما هو مبين على موقع الداخلية .

طريقة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين

تحرص وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجوازات أو الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وقد قدمت الكثير من خدمات الاستعلامات اللازمة من بينهم إمكانية الإطلاع على رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة، وطريقة الاستعلام كما يلي:

الدخول إلى بوابة أبشر الجوزات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. نضغط على خيار ” الخدمات الإلكترونية ”.

نضغط على خيار الجوازات.

نختار منها ” استعلام عن العمالة الجديدة والزائرين ”.

كتابة رقم صاحب العمل، سنة ميلاد صاحب العمل بالهجري أو الميلادي، والرمز المرئي.

الضغط على خيار ”عرض” تظهر لنا بيانات الوافد أو الزائر ويكون فيها الاسم، المهنة، رقم دخول الحدود، رقم جواز السفر، الجنسية، منفذ الدخول، تاريخ الدخول.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

الدخول إلى منصة ابشر. اختيار الأفراد من الصفحة الرئيسيّة للمنصّة. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط تسجيل الدّخول. النّقر على الاستعلامات من خدمات المكفولين. بعد ذلك الضّغط على الاستعلام عن صلاحيّة الإقامة. إدخال رقم الإقامة وكتابة رمز التحقّق المرئيّ الذي في الصورة. النّقر على أيقونة عرض لمعرفة تفاصيل الصلاحيّة.

الجدير بذكر أن بوابة ابشر تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي لا غني عنها استخراج تأشيرة الخروج والعودة وهذا فضلا عن الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها الكثير من الخدمات الأخري التي تقدم بشكل مبسط وسهل لتوفير العناء على المواطنين والمقيمين، حيث أن الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة تسعى إلى تطوير كافة خدماتها المقدمة للمواطنين والوافدين المقيمين على أراضيها على حد سواء، وتسهيل كافة الأمور لإنجاز أوراقهم سواء كانت تجديد اقامة أو استقدام أو استخراج تأشيرة الخروج والعودة وغيرها.

ملاحظة : في حال عدم وصول العمالة الوفادة إلى منفذ الوصول (المطار) في السعودية ستظهر هذه الرسالة (لا يوجد لديك مكفولين داخل المملكة لم تصدر لهم إقامة بعد) وهنا يجب على الكفيل التأكد من موعد وصول العمالة للذهب إلى المطار واستقبالهم.

ويستطيع كلا من المواطن والمقيم الاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية على شبكة الأنترنت، ثم القيام بالدخول على رابط الخدمة وإدخال بيانات الكفيل رقم الهوية، سنة الميلاد دون الشهر ودن اليوم، لتظهر كافة بيانات العمالة الوافدة وتاريخ الوصول ومنفذ الوصول بالتفصيل .

البيانات التي سوف تعثر عليها عند الاستعلام عن وافد عن طريق مكتب العمل

رقم العامل الذي تم تسجيل العامل تحته في مكتب العمل. الاسم الرباعي للشخص الوافد. تقييم حالة المنشأة التي يعمل بها الشخص الوافد. حالة العامل أي مازال في العمل أو أنه قد تم الاستغناء عنه لأي سبب من الأسباب. جميع التراخيص الخاصة بالمنشأة وما إذا كانت التراخيص سارية أم لا.

استعلام عن نطاق المؤسسة برقم اقامة العامل

وهناك العديد من البيانات التي ستظهر لك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد أن تقوم بالدخول إلى الاستعلام عن موظف وافد إلى السعودية، فتستطيع أن تقوم بالاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة بالإضافة إلى استعلام عن هوية مقيم وإليكم أهم البيانات التي ستظهر لكم:

رقم الوافد.

الاسم رباعياً.

حالة الوافد.

تقييم المنشأة.

ترخيص المنشأة.

خطوات الاستعلام عن رقم سداد تراخيص العمل

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الصفحة.

الضغط على خدمات مكتب العمل ثم ترخيص مكتب العمل.

يتم إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود الخاصة بالعامل الوافد، ثم النقر على كلمة السداد، ثم إدخال رمز التأكد والضغط على بحث.

بعد ذلك ستظهر كافة بيانات سداد الرسوم لرخصة العمل.

وتعمل الداخلية في المملكة العربية السعودية عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية في مجال تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية والاستعلامات عن الكثير من الأمور الهامة والتي تخص المواطن السعودي وما يكون من العمالة الوافدة في المملكة و الزائرين الجدد في داخل إطار الأراضي السعودية، إذ تعمل وزارة الداخلية السعودية في هذا الصدد على تقديم عدد من الخدمات للعمالة الوافدة يكون منها الاستعلام عن المخالفات المرورية، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن الإقامة ومدى الصلاحية، تأتي كل هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة ضمن رؤية 2030 التي تدعم تطوير ومكينة جميع القطاعات الحكومية وجعلها تعمل بشكل إلكترونين وهذه الرؤية تحظي بدعم مباشر من الحكومة السعودية المتمثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء.