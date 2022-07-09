نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب إعفاء من القروض 1443 للمواطنين عبر موقع وزارة المالية السعودية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما يكون في المملكة العربية السعودية عدد ضخم من المواطنين يبحثون عن كيفية التقدم بطلب الإعفاء من القروض ، سواء من خلال الديوان الملكي أو من خلال وزارة المالية السعودية ولهذا تعتبر خدمة الإعفاء من القروض من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية للمواطنين ، ولهذا من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات تقديم طلب إعفاء من القروض من وزارة المالية السعودية

وزارة المالية السعودية

قبل أن نتطرق إلى خطوات الحصول على الإعفاء عن القروض من قبل الوزارة ، تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ، إحدى أقدم الوزارات في المملكة العربية السعودية ، في نهاية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود فى البداية كان تسمى باسم المديرية العامة للمالية العامة لإدارة الشؤون ولكن بعد تلك الفترة بسنوات تم تسميتها بوزارة المالية .

خطوات تقديم طلب إعفاء من القروض عن طريق وزارة المالية السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب السير عليها حتى يتم تقديم طلب إعفاء من القروض من خلال موقع وزارة المالية السعودية وهي على النحو التالي :-

أولاً ، على الشخص الراغب في الإعفاء تسجيل الدخول إلى رابط خدمة الاستعلام عن اعفائات القروض

ثم عليك أن تختار “الخدمات الإلكترونية” من وزارة المالية السعودية.

يجب عليك اختيار علامة التبويب “حجز موعد”.

يجب عليك كتابة كافة البيانات الصحيحة الخاصة بك ومن ثم اضغط على كلمة حفظ الطلب

بعد التحقيق من حالتك سوف يتم التواصل معك من خلال وزارة المالية

شروط للحصول على طلب الإعفاء من وزارة المالية على القروض

وهناك بعض الشروط الواجب توفيرها في الشخص الراغب في الحصول على تلك الخدمة من قبل وزارة المالية السعودية حيث يجب أن تتوفر فيك الشروط الآتية :-