روسيا تنفى فرض حصار بحرى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال شيريميت حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، إنه "لا يوجد حصار بحرى على أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يمكن للسفن الأوكرانية المحملة بالحبوب أن تغادر الموانئ على طول الطرق المحددة، والجانب الروسى لا يتدخل فى ذلك.
وشدد على أن السياسيين الغربيين صامتون بشأن حقيقة أن الجيش الأوكرانى منع خروج السفن من الموانئ الأوكرانية على ساحل البحر الأسود، مبينا فى الوقت نفسه أنه بناء على طلب من نظام كييف، تم تلغيم المياه المحيطة بالموانئ، ما شكل خطرا على سلامة الملاحة فى البحر الأسود.
وكان القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسى فى أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، قد ذكر سابقا أن العديد من القادة الغربيين يتحدثون الآن عما سيحدث إذا بدأت روسيا فى إغراق سفن الحبوب الأوكرانية، أو إذا استمر الحصار البحرى الروسى.
وفى سياق أمنى، أعلن ضابط فى القوات الخاصة الروسية، القضاء على أكثر من 3 مرتزقة بولنديين بالقرب من قرية دولجينكوى فى مقاطعة خاركوف.
وقال الضابط "أن وحدة مشتركة من المرتزقة البولنديين والجيش الأوكرانى كانت موجودة فى المركز التحصينى، حيث كان هناك من 30 إلى 50 بولنديا.
وأشار إلى أنه تم إجلاء الجرحى من المرتزقة البولنديين على الفور لإخفاء أعدادهم وأسلحتهم، ولم يتم إجلاء جرحى الجيش الأوكرانى.
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