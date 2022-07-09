إصابة 3 سائقين جزائريين فى هجوم مسلح بمالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان، أن الهجوم المسلح وقع، أمس، بإحدى ساحات السيارات فى ضواحى مدينة جاو بشمالى مالى.

وبحسب البيان، لجأ المهاجمون إلى استخدام أسلحتهم تجاه الشاحنات، بعدما فشلوا فى الحصول على مال، وهو ما تسبب فى إصابة ثلاثة من سائقى شاحنات جزائريين، أحدهم فى حالة خطرة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث الإجرامى، فيما أسنده سكان مدينة جاو إلى العصابات الإجرامية التى تنشط فى هذه المنطقة، وتتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين تابعة لشركة جزائرية لنقل البضائع بين البلدين.