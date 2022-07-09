نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 خطوات فقط.. كيفية الاستعلام عن استهلاك الكهرباء السعودية ودقة فاتورة يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية هي واحدة من الخدمات الحديثة التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، من خلال الهاتف الجوال، تسهيلاً على المواطنين الاستعلام، توفيراً للوقت والمجهود الذي يبذله المواطن للذهاب إلى هيئة الكهرباء، لذا حرصت على توفير الكثير من الطرق المختلفة للاستعلام سأسردها لكم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال التطبيق

قامت شركة الكهرباء بإصدار تطبيق للمواطنين، يستطيع من خلاله المواطنين، الاستفسار عن قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به، كما يمكن من خلال التطبيق سداد الفاتورة، بجانب مجموعة من الخدمات الأخرى، ويكفل الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بتحميل التطبيق بسهولة من خلال متجر التطبيقات المتوفر على الهاتف الخلوي.

تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال إدخال كل من اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة به بشكل صحيح، في حال وجود حساب سابق، أو إنشاء حساب جديد.

إدخال رقم الحساب الخاص بالمواطن بشكل صحيح.

تسجيل رقم التحقيق الخاص بالمستفيد الظاهر أمامنا.

النقر على خيار الاستعلام المتوفر في الصفحة الرئيسية من ناحية الأسفل.

على الفور سيظهر أمام المواطن، قيمة فاتورة الكهرباء المستخدمة.

كما يوفر الموقع إمكانية سداد الفاتورة من خلال التطبيق.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رقم الحساب

أتاح المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية: