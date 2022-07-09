نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن الجديد 1444 بعد فتح التسجيل بالهوية الوطنية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن 1443-1444 التي تم الإعلان عنها بعد فتح استقبال طلبات جديدة من قبل برنامج الدعم المالي المباشر الحكومي حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية بأمر ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية والتي لها أثر مباشر في ارتفاع الأسعار بالمملكة، لذا مراعاة للمواطن السعودي وتخفيف عب تحمل نفقات المعيشة الأساسية تم فتح التسجيل مرة أخرى ببرنامج حساب المواطن، وقد تم تخصيص مبلغ قدره 8 مليار ريال سعودي للمساهمه في دعم البرنامج، وقد حث القائمين على البرنامج المواطنين بسرعة التسجيل وارفاق المستندات المطوبة قبل الانتهاء والاكتفاء بالعدد المطلوب.

أبرز شروط حساب المواطن 1443- 1444 لاستحقاق الدعم المالي

إضافة لما سبق ذكره فينطبق على المسجلين الجدد ببرنامج حساب المواطن نفس شروط الأهلية واستحقاق الدعم المنطبقة على المسجلين فعليًا بالبرنامج من قبل ونذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط أن يكون طالب الدعم المالي حاملًا للجنسية السعودية. كذلك يجب أن يكون المتقدم طلب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة، وألا تتجاوز فترة وجوده خارجها ال90 يوم. أيضًا شروط حساب المواطن للنساء المطلقات والأرامل السعوديات يستحققن دعم حساب المواطن متى ما انطبقت عليهن شروط الأهلية. كما يستحق الدعم المواطن السعودي من ذوي الاعاقة التي تمنعه اعاقته عن أداء أي عمل. بينما لا يستحق الدعم المودعون بالسجون أو بأحد دور الرعاية بالسعودية. كذلك لا يستحق الدعم أي مواطن له نشاط تجاري ويمتلك سجل تجاري. أيضًا شرط انطباق البيانات والمستندات المقدمة لطلب الدعم المالي على البيانات الصادرة من الجهة التابع لها المواطن. في النهاية شروط حساب المواطن للنساء تستحق الدعم كل سعودية متزوجة بغير سعودي ومنطبقة عليها شروط الأهلية والاستحقاق.

رابط التسجيل في حساب المواطن 2022 الجديد بالمملكة

أولًا انشاء حساب جديد حيث يقوم المتقدم بالتوجه إلكترونيًا لبوابة برنامج حساب المواطن الرسمية. يلي ذلك تعبئة البيانات بشك صحيح ومنها رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. كذلك تسجيل الدخول للموقع حيث ستصل المواطن رسالة بتأكيد كلمة السر المؤقتة لاتمام عملية التسجيل على جواله. من ثم يقوم المواطن بتغيير كلمة المرور. أيضًا يقوم طالب الدعم بإدخال البيانات لاتمام طلب التسجيل وعلى رأسها العنوان والحساب البنكي وبيانات عامة، وبيانات التابعين، وبيانات الدخل والبيانات الخاصة بالعقارات. في تلك الخطوة يقوم المواطن بارفاق ورفع كافة المستندات والوثائق المطلوبة. كذلك قم بالتأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها والنقر على إقرار صحتها. في النهاية قم بالنقر على أيقونة طلب التسجيل.

منحة الملك سلمان حساب المواطن 1443

في الختام وجب ذكر تفاصيل المكرمة الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين منذ أيام قليلة مضت الخاصة ببرنامجي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن فقد خصص لهما مبلغ مالي يقدر ب 2 مليار ريال سعودي كراتب إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي وقام الأمير محمد بن سلمان بصرف 20 مليار ريال سعودي لدعم برنامج حساب المواطن، وقد بلغ اجمالي المكرمة الملكية التي تم توزيعها على البرامج الحكومي للدعم المالي المباشر أكثر من 80 مليار ريال سعودي.