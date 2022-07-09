شروط طلب مساعدة مؤسسة زايد الخيرية للعمل الإنساني برقم الهاتف النقال zayedchf.gov.ae

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عمر شويل - جدة نتابع معكم شروط طلب مساعدة مؤسسة زايد الخيرية للعمل الإنساني، وطريقة تقديم طلب الماعدة المالية والعينية، وهي كبري المؤسسات لخيرية بالإمارات والتي أنشأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله وطيب ثراه”، وذلك بهدف مساعدة المحتاجين من أبناء وطنه وأبناء الدول العربية، هذا وتقوم المؤسسة بتقديم خدمات جليلة في مجالات العمل الخيري والإنساني، كما قامت مؤسسة زايد الخير بإنشاء العديد من الصروح الإنسانية المجانية للمحتاجين في العديد من دول العالم، كما تقوم بتقديم المساعدات العينية والغذائية والمالية في أماكن أخرى بكافة أرجاء المعمورة، وتتيح المؤسسة التسجيل الإلكتروني وتقديم طلب مساعدات، حيث يتم دراسة هذه الطلبات بشكل أسبوغي ويتم الرد على طلبات المساعدة من خلال رابط الاستعلام على موقع مؤسسة زايد الخيرية إلكترونياً، وذلك بعد دراسة طلب المساعدة وتدقيقه بشكل جيد.

شروط طلب مساعدة مؤسسة زايد الخيرية للعمل الإنساني برقم الهاتف النقال

وقد قامت المؤسسة الإنسانية بإعمال جليلة في العديد من البلاد منذ إطلاقها، حيث قام بتأسيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ارض الواقع في عام 1992، وقام بتخصيص مبلغ مالي محدد يتم تقسيمه على المحتاجين، بواقع مليون دولار، وقامت المؤسسة بالعديد من الإنجازات منذ ذلك الحين وتوسعت أعمالها ليكون لها يد وبصمة في عشرات الدول وأيادي بيضاء لمساعدة جميع المحتاجين.

شروط الاستفادة بخدمات مؤسسة بن زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية

وضعت المؤسسة العديد من الشروط التي تضمن وصول المساعدة إلى المحتاجين فقط، على أن يتم مراجعة الطلبات والتأكد من الجهات الرقابية بوصول المساعدة إلى المحتاجين فقط، هذا بجانب ما يقدمه تطبيق برنامج زايد لدعم الإسكان التنموي، ومن الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل صرف المكرمة الإماراتية لمستفيدي برامج الرعاية الاجتماعية، أما عن شروط الحصول على مساعدات مؤسسة زايد الخير للعمل الإنساني فهي كالتالي:

يجب أن يكون صاحب الطلب على راس الأسرة ويتم تقديم مفردات الدخل الشهري له.

لا يجب أن يكون له أملاك ويتكسّب منها.

يقوم بالحصول على مساعدة المؤسسة مرة واحدة فقط.

لا يجب أن يكون من المستفيدين من خدمات مؤسسات إنسانية أخرى.

يقوم صاحب طلبات المساعدات المالية بتقديم ما يثبت الاحتياج.

كما يتم تقديم ما يفيد أن الراغب في الحج لم يقم بأداء الفريضة من قبل.

يتم تقديم الوثائق الطبية لراغبي مساعدات علاجية.

كما يقوم بتقديم ما يثبت عدم امتلاك سكن خاص للراغبين في الحصول على مسكن.

لا يتم قبول أي طلب غير مستوفي الشروط والبيانات.

يتم تحديد موعد للمقابلة والزيارة للتأكد من الطلبات.

وقد اطلق الشيخ المؤسسة لترسيخ قيم التسامح في الدين الإسلامي السمح وتعزيز التكافل المجتمعي للمحتاجين، وذلك يعود بالنفع الكبير على الفرد والمجتمع، ويتم عرض القواعد والأسس التي وضعت عليها الجمعية في الصفحة الرئيسية لتقديم الطلبات.

“ إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا”

إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا” “ الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى”

رابط التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية ورقم الهاتف المتحرك

يتم التوجه الإلكتروني على موقع مؤسسة زايد بن سلطان الإنسانية. يقوم بالتوجه إلى الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار الخدمة التي يرغب فيها أو تقديم طلب خدمات أخرى. يقوم باختيار أيقونة تسجيل الدخول. يطلب تنزيل رقم الهاتف المتحرك. يتسلم صاحب الطلب رمز تأكيد الطلب على الهاتف المتحرك. يقوم باستكمال خطوات تسجيل الطلب مع تقديم الوثائق. يتم إرسال الطلب. أو يتم الاتصال للاستعلام على هاتف المؤسسة: 018855555. في حال قبول الطلب يتم الاتصال بصاحبة لاستكمال إجراءات التسلم.

وبذلك نكون قد أوضحنا لمتابعي موقع ثقفني الإخباري طيفية التسجيل والتقديم للحصول على مساعدة مؤسسة زايد الخيرية للعمل الإنساني وذلك وفق شروط تسجيل الطلب، كما يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف النقال، كما استعرضنا شروط الاستفادة بخدمات مؤسسة بن زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية zayedchf.gov.ae، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.