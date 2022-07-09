نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سوزوكي 2022 في يوليو علي سيارات متنوعه وتعرف علي الأقساط المعلن عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سوزوكي 2022 في يوليو من احدث عروض السيارات التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام مع بداية شهر يوليو. كما تم الإعلان عن العروض الجديدة عبر الصفحة الرسمية لشركه عبد اللطيف جميل للسيارات علي موقع توتير وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الحديثة والتي تناسب المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية. ومن اهم هذه العروض الحديثة عروض كيا في يوليو 2022 من عبد اللطيف جميع للسيارات ومعرفه السيارات والأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن عروض فورد الناغي في يوليو 2022 ومعرفه السيارات والموديلات التي شملتهم العروض بالأسعار. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض وقسط كل سياره. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طرق وقنوات التواصل مع الشركة للحصول علي سياره من العروض.

عروض سوزوكي 2022 في يوليو

قامت شركه عبد اللطيف جميل للسيارات بالمملكة السعودية بإطلاق مجموعه من العروض الجديدة والحديثة علي العديد من السيارات والتي من ضمنها عروض سوزوكي 2022 في يوليو. والتي تتيح فرصه لتملك سياره سوزوكي من العروض الجديدة موديل 2022 بقسط ميسر. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الشركة عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 5 يوليو 2022 وتنتهي في 30 يوليو 2022.

عروض عبد اللطيف علي سوزوكي

كما أعلنت الشركة أيضا عن السيارات التي شملتها العروض وهي باقة من افضل سيارات سوزوكي. والتي سوف نقوم بتوضيحها بقسط كل سياره من خلال الأتي :

ديزاير 2023 GL 1.6 بقسط 923 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

ديزاير 2023 GLX 1.6 بقسط 955 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بالينو 2023 GL 1.6 بقسط 1028 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بالينو 2023 GLX 1.6 بقسط 1135 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

ارتيجا 2023 GL 1.6 بقسط 1352 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

فيتارا 2023 GLX 1.6 بقسط 1626 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

جيمني 2023 GL 1.6 بقسط 1751 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض سوزوكي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض سوزوكي 2022 في يوليو. وذلك عن طريق الاتصال علي رقم 8002442211 أو التوجه إلي اقرب فرع للشركه تابع للمستفيد.