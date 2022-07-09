نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:. وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الدقائق الاخيرة اعلان الديوان الملكي السعودي رسميا خبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وهو الخبر الذي تم نشره عبر المواقع الرسمية وكذلك عبر وسائل الاعلام السعودية على الفور، وقد تم التنويه عن تفاصيل الوفاة من قبل الديوان الملكي وتفاصيل صلاة الجنازة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما جاء في اعلان الديوان الملكي رسميا وفاة الامير تركي بن سعود بن تركي بن سعود.

وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز

وبناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من من قبل الديوان الملكي السعودي، فمن المقرر أن يتم الصلاة عليه رسميا -إن شاء الله- يوم غد (الأحد) الموافق 1443/12/11، الموافق يوم العاشر من شهر يوليو 2022 بالتاريخ الميلادي، وقد تم التوضيح كذلك أن صلاة الجنازة سوف تكون تحديدا بعد صلاة العصر، والتي تقام من خلال جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وقد بدأت التعازي تنهال في هذا التوقيت بشكلٍ كبير من قبل المواطنين السعوديين وكذلك من خلال القيادات السعودية، كما تواصل عددٍ كبير من القيادات العربية لتقديم واجب التعازي في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود، ولم يتم التوضيح عن سبب الوفاة حتى الآن ولم يتم الكشف التفاصيل الخاصة بالوفاة من قبل الديوان الملكي.

تفاصيل وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود اليوم

وقد جاء البيان الرسمي المعلن منذ قليل من قبل الحساب الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي على النحو التالي.

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وقد تم الاضافة “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”