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عمر شويل - جدة أفضل بطاقة سفر وعملات في السعودية 2022 مع عروض السفر في العيد، أغلب عملاء البنوك يعتقدون أن من يستخرج بطاقات سفر هو من يريد أن يسافر ولكنها في الواقع ليست الحقيقة، حيث تعتبر بطاقات السفر هامة جدا لمن يقوم بالتسوق عبر الإنترنت خاصة بالعملات المشهورة و الرئيسية مثل الدولار، اليورو و الجنيه الاسترليني، لذا نتناول اليوم أفضل بطاقة سفر وعملات في السعودية 2022 مع عروض السفر في العيد.

أفضل بطاقات سفر و عملات في السعودية

نتناول اليوم الحديث عن 6 بطاقات للسفر و مقارنة كاملة بينهم وهم بطاقة عملتي بنك ساب، بطاقة العملات من بنك الجزيرة، بطاقة السفر من البنك السعودي للاستثمار، بطاقة سفر بلس من مصرف الراجحي، بطاقة مسافر من مصرف الإنماء و البطاقة الجديدة بطاقة عملاتي من البنك الفرنسي، تتميز هذه البطاقات بتقديم سعر صرف ثابت للدولار وهو 3.75 ريال سعودي لكل دولار، وذلك بدون رسوم تحويل عملة و التي تتواجد في بطاقات الائتمان الأخرى و تصل احيانا الى 3.1٪، كل البطاقات توفر خمس عملات رئيسية وهي الريال، الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني و الدرهم الإماراتي.

مقارنة بطاقات السفر و العملات

بطاقة عملات من البنك الفرنسي و التي تعتبر أحدث بطاقة سفر تم إصدارها في السعودية، رسوم الإصدار 100 ريال و رسوم التجديد السنوي 100 ريال، عدد العملات المتوفرة مجانا خمس عملات، سعر الصرف للعملات الأخرى الغير مذكورة 2.7٪ مثل العملات الأخرى، رسوم السحب داخل السعودية من صراف البنك الفرنسي 5 ريال و من الصرافات الأخرى 25 ريال و رسوم السحب خارج المملكة 35 ريال و يمكنك إضافة 17 عملة اضافية كل عملة بمبلغ 25 ريال ولا يتواجد فيها تأمين سفر أو أي مزايا أخرى.

بطاقة عملتي من بنك ساب

رسوم الإصدار 100 ريال والتجديد 75 ريال يوجد بها 6 عملات مجانية مضاف إلى السابق الليرا التركي، سعر صرف العملات الأخرس 2.65٪ و رسوم السحب خارج المملكه 20 ريال و داخل المملكة بنك ساب 5 ريال و البنوك الأخرى 20 ريال ولا تمكنك من إضافة عملات أخرى ولا يوجد بها مزايا تأمين السفر.

بطاقة السفر من البنك السعودي للاستثمار

تعتبر هذه البطاقة الأولى من نوعها بالمملكة ولكن لا يوجد أي تطور فيها الآن، رسوم الإصدار 100 ريال و رسوم التجديد السنوي 75 ريال مع 5 عملات مجانية، حيث تبلغ بطاقة السفر من البنك السعودي للإستثمار سعر الصرف للعملات الأخرى 2٪ السحب من الخارج و البنوك الأخرى 22.5 ريال و من البنك السعودي للاستثمار 5 ريال، يمكنك إضافة حتى 95 عملة اضافية بمبلغ 25 ريال لكل عملة ولا يوجد بها تأمين سفر أو مزايا أخرى.

بطاقة سفر بلس من الراجحي

هذه البطاقة المعروفة باسم مجانا مدى الحياة و التي دخلت أسواق بطاقات السفر متأخرا، رسوم الإصدار مجانية و رسوم التجديد السنوي 150 ريال و حتى الآن يتوفر عرض مدى الحياة عدم دفع رسوم إصدار أو تجديد، العملات المتوفرة خمسة ويتوفر الآن رسوم 0٪ وهي رسوم تحويل العملة، يبلغ رسوم السحب خارج السعودية 49 ريال سعودي، بنك الراجحي 28 ريال و البنوك الأخرى 42 ريال، حاليا لم يتم تفعيل خدمة إضافة عملات أخرى ولكن من المتوقع تفعيلها في الفترة المقبلة، مزايا البطاقة نقطة مكافأة على استخدام العملات الخمس، تأمين سفر مجاني، حماية المشتريات و دخول صالات المطارات مجانا.

بطاقة العملات من بنك الجزيرة

رسوم الإصدار والتجديد 75 ريال سعر الصرف للعملات الغير موجودة في البطاقة 2.75٪، رسوم السحب داخل او خارج السعودية 35 ريال ويمكنك إضافة 15 عملة اضافية علاوة على الخمس عملات الرئيسية و تتكلف كل عملة 25 ريال مع عدم وجود مزايا أخرى.

بطاقة المسافر بنك الإنماء

رسوم إصدار وتجديد البطاقة 75 ريال تتوفر خمس عملات رئيسية في بطاقة المسافر بنك الإنماء ويبلغ سعر الصرف للعملات الأخرى 2٪، رسوم السحب النقدي خارج المملكة 18.75 ريال و داخل المملكة الإنماء 5 ريال والبنوك الأخرى 20 ريال.

أفضل بطاقة سفر وعملات

تعتبر البطاقة الأفضل هي بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي و الأسباب كثيرة حيث تقدم تأمين سفر و دخول صالات المطارات مجانا، و تجربة أول عام مجانية رغم ان رسوم التجديد مرتفعة إلا أنها البطاقة الأفضل و تستحق، كما يتوفر الان عرض مجاني مدى الحياة والذي يستمربمناسبة العيد ويجعلها الأفضل و بلا منازع، رغم أنها كان يوجد عدة مشاكل وقت إصدارها في عام 2020 الا انه حاليا ومع تطور البطاقات الرقمية بالراجحي تعتبر الأفضل و بدون نقاش، أفضل بطاقة سفر وعملات في السعودية 2022 مع عروض السفر في العيد.