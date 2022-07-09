وزير الدفاع البريطانى يعلن عدم خوضه سباق اختيار زعيم جديد للمحافظين

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع البريطانى بن والاس، أحد أبرز الشخصيات الأوفر حظا لخلافة جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين - اليوم السبت، أنه لن يخوض السباق لاختيار زعيم جديد لحزب "المحافظين" الحاكم.





وقال والاس -فى تغريدة عبر (تويتر) أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية- "بعد تفكير متأنى ومناقشة مع الزملاء والعائلة، اتخذت قرار عدم دخول المنافسة لرئاسة حزب المحافظين"، معربا عن امتنانه لكل زملائه البرلمانيين الذين تعهدوا بدعمه حال دخوله السباق. وأضاف والاس أن القرار لم يكن سهلا، ولكن تركيزه منصب على وظيفته الحالية والحفاظ على أمن بلاده؛ وتابع قائلا "أتمنى حظا سعيدا لجميع المرشحين وآمل أن نعود سريعا للتركيز على القضايا التى انُتخبنا لمعالجتها". جدير بالذكر أن بوريس جونسون كان أعلن أنه سيتنحى الخميس الماضى، بعد سلسلة من الاستقالات من فريقه الحكومى احتجاجا على قيادته، لكنه سيبقى فى منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

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