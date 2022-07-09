نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور دخول sbis.hrsd.gov.sa رابط التسجيل وشروط تقديم طلب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فمن خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور يمكن التقديم على برنامج الدعم واستعلام نتائج الأهلية والاستحقاق لمعرفة قرار اللجنة بشأن الطلب المقدم من جانبه، ويعد برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من أهم برامج الدعم التي توفرها الوزارة للمستحقين، فهو يُشبه بشكل كبير برنامج حساب المواطن السعودي، لذلك قمنا بتوفير رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443هـ، إلى جانب توفير شروط الضمان المطور وفق المعايير الجديدة المعلن عنها من جانب الوزارة.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور دخول

أجرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من التطويرات والتحديثات على نظام الضمان الاجتماعي لكي يتوافق مع متطلبات الوقت الحالي نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية على المستوى العالمي من أجل تقديم الدعم المالي المناسب للأفراد لمساعدتهم ومساندتهم في تلبية الاحتياجات الأساسية لهم خلال هذه الظروف، لذلك أصبح البرنامج يعتمد بشكل رئيسي فقط على الحالة الاقتصادية للفرد والأسرة.

وقد أدى هذا بدوره إلى وجود العديد من الاختلافات بين نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور، حيث كان البرنامج قديماً يعتمد على معايير مختلفة مثل بلوغ المتقدم سن الشيخوخة، والحالة الاجتماعية للمتقدمة “مطلقة أو أرملة”، وغيرهم من المعايير الأخرى، ولكن مع تدشين نظام الضمان الاجتماعي الجديد، فلم يعد لهذه المعايير أي قيمة عند حساب الأهلية والاستحقاق، ولكنه فقط يعتمد على حالة المتقدم المالية.

فقد تكون موظفاً على رأس العمل في إحدى القطاعات العامة أو الخاصة، ولكنك تستحق الدعم الموجه من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وعلى الوجه المقابل، فمن الممكن أن تكون عاطلاً عن العمل ولا تستحق الدعم، ويتم تحديد الاستحقاق من عدمه بناءً على مدى توافر شروط الأهلية من عدمه في المتقدم وأسرته، لذلك يجب مراجعة شروط الضمان المطور أولاً قبل التسجيل من خلال رابط منصة الدعم المرفق بالتالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول (sbis.hrsd.gov.sa).

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية على ضرورة انطباق شروط الضمان المطور على المتقدم وأسرته للحصول على المعاش، لذلك يجب قبل بدء عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد الإطلاع أولاً على شروط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد الموضحة بالتالي:

الإقامة الدائمة بالمملكة على مدار عام قبل التقديم.

يخصص الدعم الحكومي للمواطنين السعوديين فقط.

الفئات المستثناة من شرط الجنسية هم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهن أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة من زوج ليس سعودي – ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل الشهري المحتسب عن الحد الأدنى المحتسب للضمان أو الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها لائحة الضمان المطور على المتقدم.

الالتزام بإكمال متطلبات الوزارة التي تتعلق بـ (الصحة – التعليم – خطط التوظيف والتأهيل).

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة.

ألا يكون المتقدم مالكاً لأصول عالية القيمة.

الضمان الاجتماعي المطور اليوم

تم الإعلان من جانب وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” عن صدور أمر ملكي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على ما رفعه سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله وعاهما- يقضي بصرف إعانة مالية لمستحقي الدعم الحكومي من البرامج المختلفة.

وقد بلغت قيمة إجمالي الإعانة التي تم التوجيه بصرفها اليوم للمحتاجين 20 مليار ريال سعودي، وتم توزيع هذا المبلغ المقرر صرفه كإعانة مالية للمواطنين المستحقين على برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وبرنامج صغار مربي الماشية للعام المالي الحالي 1443 – 1443هـ.

وقد بلغت قيمة المبالغ المقرر صرفها لمستحقي دعم الضمان الاجتماعي الجديد والقديم 2 مليار ريال كمعاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة فقط، ويمكن دخول موقع الضمان الاجتماعي من خلال اتباع رابط الضمان المطور المرفق بالمقال عالية.

صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يعتبر صدور الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين من قبيل الحرص على مصالح المواطنين ومراعاتهم وتلبية متطلباتهم، وقد أكد المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه سيتم صرف ملياري ريال سعودي بواقع معاش إضافي لمرة واحدة لكافة المستفيدين.

حيث يستفيد من المعونة الموجه بصرفها من برنامج الضمان الاجتماعي كافة المستحقين بالنظام المطور والقديم، وقد تم التأكيد من جانب المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على نزول معاش الضمان الاجتماعي الإضافي خلال الساعات القليلة القادمة

علماً بان المبالغ التي سيتم إيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين ستكون فقط للمؤهلين بالدورة السابعة الخاصة بشهر يونيه 2022م، فمن صدر له الأهلية “مقبول” سيحصل على المعاش الإضافي من برنامج دعم مستفيدي الضمان المطور 1443، ويمكن الإطلاع الآن على خانة الدفعات المالية من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول المرفق لمعرفة مقدار المبلغ المودع.