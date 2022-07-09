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عمر شويل - جدة واتساب الإحسان الأمير عبد العزيز بن فهد الذي يقوم بتقديم الآلاف من المساعدات باسمة وبدون ذكر اسم، كما يقوم بتوفير رحلات الحج والعمرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام وليس لهم القدرة على تحمل تكاليف السفر، وللمؤسسة الخيرية التي أطلقها الأمير العديد من المساهمات في الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدة المالية والعلاج وشراء المنازل وغيرها بما يضمن الحياة لاجتماعية الكريمة للمواطنين ويضمن للأمير الحصول على الأجر والثواب العظيم.

[واتساب الإحسان الأمير عبد العزيز بن فهد] أرقام تسجيل طلب مساعدة أبو تركي kingFahad.SA

أطلق الأمير عبد العزيز بن فهد المؤسسة الإنسانية الخاصة به والتي يتم تمويلها من ماله الخاص لمساعدة جميع المحتاجين، حيث تستهدف المؤسسة تقديم الدعم المباشر إلى الفئات المحتاجة والمهمشة ويتم بناء المنازل والمساجد وتقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين، وتتسلم المؤسسة طلبات المساعدة على مدار اليوم من العديد من الراغبين في الحصول على أنواع المساعدات، وتتلقى المؤسسة الطلبات وتباشر مراجعة البيانات والوثائق والتأكد من الطلب بالقيام ببعض زيارات إلى بيوت أصحاب الطلب ويتم دراسة المساعدات التي يتم تقديمها، وقد شهدت العديد من الحالات بما تم تلقيه من الدعم السخي والكبير من الأمير بما وضع بصمة بحياة غير القادرين.

شروط الحصول على مساعدات الأمير الإنسانية

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون المتقدم غير قادر على العمل والكسب أو من فئات الأيتام أو الأرامل والمطلقات الذين ليس لهم مصدر كافي للدخل.

يتم قبول طلبات المقيمين بشكل كامل في المملكة.

يجب تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رابط مؤسسة الملك فهد للمساعدات أو الاتصال على الأرقام المتاحة لتقديم المساعدات.

يقوم صاحب الطلب بتقديم المعلومات والبيانات الصحيحة.

يتم دراسة الطلب وعمل زيارة لصاحب الطلب للتأكد من المعلومات.

معروض طلب مساعدة مقدم إلى الأمير

بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب السمو الأمير/ عبد العزيز بن فهد آل سعود حفظك الله ورعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد: الموضوع/ طلب مساعدة مالية من الامير عبدالعزيز بن فهد 2022 بداية يطيب لي أن أتقدم إلى سموكم بجزيل الشكر والعرفان على ما تقدمونه من مساعدة للمحتاجين، وسداد ديون المعسرين، وتفريج كرب المكروبين، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. سمو الأمير: أنا امرأة متزوجة، ولديَّ ثلاثة أطفال، الكبير عمره ست سنوات، والطفلتان الصغيرتان توأم، وتبلغان من العمر ثلاث سنوات. شاء المولى مقدر الأقدار أن يتعرض زوجي لحادث مرور خطير، على إثره نُقل إلى المستشفى، وتضرر عموده الفقري، وأصيب بشلل نصفي لا علاج له، وكان هذا الحادث قبل سنة. خسر زوجي عمله بسبب ما تعرض له من ضرر خارج عن إرادته، ومن ذلك الحين ضاق بنا الحال، وأحاطت بنا الأهوال، وتعقدت علينا الأمور، وتقطعت عنا الأسباب، فزاد ديننا، وكثُرت حاجتنا، فالبيت يُريد مصروفًا، والأطفال يريدون طعامًا وكسوة ومصاريف دراسية. ناهيك عن احتياجات زوجي للأدوية والعلاج، وقبل أيام جاء صاحب البيت، وطلب الإيجار المتراكم علينا، إذ إننا من حين إصابة زوجي، لم نستطع توفير أجرة السكن، فتراكمت علينا سنة كاملة، فهددنا صاحب البيت بالطرد في حال عدم التسديد. أتقدم إليكم بهذا الطلب، مستجدية فيكم الخير والنخوة التي تتصفون بها، وهي من شيم أجدادنا العرب، وكُلي رجاء أنكم ستقفون معي في هذه المحنة، وستفرجون عني ما أمرُّ به من كربة. وفقكم الله لكل خير، وزادكم من واسع فضله. مقدمة الطلب/………… الرقم الوطني/………….. مكان الإقامة/……….. رقم الهاتف الشخصي/…………. التوقيع/……………..

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