نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة حجز وايت التحلية شركة المياه الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة حجز وايت التحلية، حيث تعد هذه الخدمة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السُّعُودية التي توفرها شركة المياه الوطنية لجميع المستفيدين، حيث توفر شركة المياه الوطنية الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والوافدين داخل الأراضي السُّعُودية، ويتم ذلك بواسطة المنصة الإلكترونية للشركة، وأحد هذه الخِدْمَات هي خدمة طلب وايت عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة بجميع مدن المملكة، وهو ما يعمل علي توفير الوقت والجهد على جميع المستفيدين، ويستطيع أي مستفيد أن يقدم طلب إلكتروني من أجل تفعيل الخدمة له، وسوف نوضح لكم بعض الخطوات الإلكترونية التي بناءً عليها يتم خدمة حجز وايت التحلية.

خدمة حجز وايت التحلية

يستطيع جميع العملاء حجز وايت التحلية إلكترونيا عن طريقة قيام كل مستفيد بتنفيذ هذه الخطوات علي النحو التالي:

الانتقال للدخول إلى منصة شركة المياه الوطنية: تسجيل دخول.

الضغط علي الدخول من تبويب (تسجيل دخول).

إدخال اسم المستخدم أو رَقَم الهُوِيَّة في المكان الخاص بذلك.

إدخال كلمة المرور في المكان المحدد لذلك.

اختيار قسم الخِدْمَات الإلكترونية.

تحديد تبويب (توزيع المياه) ثم اختيار النقر علي (طلب صهريج مياه).

ثم اختيار خدمة حجم وايت الماء المراد من كل مستفيد.

تأكيد الاختيار علي (صهريج مياه يكون مدفوع التكلفة).

ثم النقر علي تأكيد تسجيل الطلب.

تقوم شركة المياه الوطنية بمراجعة الطلب المقدم وتبليغ المستفيد بموعد تفعيل الخدمة حال توافر الشروط والمواصفات.

تسجيل حساب في شركة المياه الوطنية

يتوفر الاستفادة من الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها شركة المياه الوطنية لجميع المستفيدين، ويتم ذلك بتسجيل حساب جديد في المنصة من خلال التسجيل بالفرع الإلكتروني للشركة بالخطوات الآتية: