ولي العهد الامير حسين يبارك لشقيقته الأميرة ايمان وخطيبها جميل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 9 يوليو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- هنأ ولي العهد الامير حسين شقيقته الامير ايمان بمناسبة خطوبتها . وقال الامير في منشور له على انستقرام : بارك الله لكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله، مبارك الخطوبة أختي الغالية إيمان والأخ جميل .

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