نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [Sign In] مساعدات اجتماعية الامارات UAE ماهي الوثائق المطلوبة للتسجيل في شؤون دبي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدات اجتماعية الامارات للفئات التي تقوم وزارة العدل بإقرارها لعدد من فئات المجتمع التي تنطبق عليها استحقاق المواطنين، وقد أعلنت الوزارة الفئات المستحقة للمساعدة من الدولة والشروط التي يجب تباعها، كما تم كذلك الإعلان عن الوثائق والمستندات التي يجب تجهيزها عند التقديم، وجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة عانت العديد من فئات المجتمع من ضغوطات المعيشة وارتفاع الأسعار، وتقوم الدولة بتقدم الدعم المطلوب للمحتاجين.

[Sign In] مساعدات اجتماعية الامارات UAE ماهي الوثائق المطلوبة للتسجيل في شؤون دبي 2022

تقوم دولة الإمارات بتقديم كل ما فيه الرعاية المتكاملة للشعب الإماراتي، حيث تقوم بتوفير الخدمات المتميزة لكافة فئات المجتمع، وتخص بتقديم الدعم الفئات الفقيرة أو المحتاجة وكذلك المنكوبين أصحاب الظروف العاجلة، وقامت وزارة العدل ووزارة تنمية المجتمع وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع شروط ومعايير تقديم المساعد لكافة المتقدمين بما يدعم مبدأ التكامل والتكافل بين الوطن ومواطنين وبما يحقق التكامل بين كافة وزارات وهيئات الدولة.

خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات باستقبال طلبات المساعدة الاجتماعية للمحتاجين، وتهدف بالوصول للعيش الكريم لفئات من المجتمع ليس لها دخل كافي للعيش بكرامة داخل المجتمع، وقد قامت الوزارة بتحديد شروط ومعايير الاستحقاق والوثائق التي يتم تقديمها للحصول على هذه المساعدة.

الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية

الأرامل اللاتي مات عنهن زوجهن وليس لديهن دخل كافي للعيش الكريم.

كما يتم شمول فئات الايتام وخاصة من فئة الأطفال الصغار ومجهولي النسب.

يكون من حق الإماراتية المتزوجة من أجنبي الحصول على المساعدات إذا كان زوجها عاجز عن العمل ولديها أطفال صغار.

يتم شمول فئة المعاقين أو ما يسمى بذوي الهمم.

وأيضا يتم شمول فئة المطلقات أو المهجورات اللاتي ليس لهن دخل كافي للعيش.

عائلات السجناء الحاصلين على حكم يزيد عن شهرين.

الطالب المتزوج.

أصحاب الدخل المنخفض الذين لا يكون الدخل الخاص بهم كافي للعيش الكريم.

الوثائق المطلوبة للتسجيل الإلكتروني في وزارة الشؤون الاجتماعية في دبي

يتم تجهيز نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية.

أو يتم تجهيز نسخة من جواز السفر.

كذلك يتم تجهيز نسخة من وثيقة القيد.

كل ما يثبت مصدر الدخل والأملاك الخاصة بصاحب الطلب.

الوثائق التي تثبت أن المرأة مطلقة أو أرملة ووثائق تثبت حالة المتقدمين.

الشروط العامة للحصول على مساعدة الشؤون الاجتماعية

يكون المسجل مقيما بالإمارات بشكل دائم.

يجب أن يكون في احتياج فعلي للمساعدة ويتم تقديم الوثائق التي تقوم هذا الطلب.

يكون من الفئات المستحقة للمساعدة.

يسمح للأجنبية زوجة الإماراتي التي تعول أطفاله الحصول على المساعدة.

كما يسمح للإماراتي زوجة الأجنبي الحصول على المساعدة إذا كان عاجز عن العمل,

يجوز لزوجة الأجنبي الحصول على المساعدة إذا كان الدخل الشهري للزوج لا يكفي.

خطوات تقديم طلب مساعدة الشؤون الاجتماعية بالإمارات