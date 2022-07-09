نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببساطة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft من الموقع الرسمي ومتجر جوجل بلاي في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت Minecraft، من أفضل ألعاب العالم في مجال ألعاب العالم المفتوح في السنين الماضية وحتى الآن يتم تشغيل اللعبة عبر نظام الأندرويد عبر الحاسوب عبر محاكي لتشغيل الاندرويد على ال pc، أصبحت ماين كرافت من الألعاب الإلكترونية المتميزة والمحبوبة لدى الجميع لأنها تتمتع بكل مقومات الأثارة والتشويق لدى مستخدميها ونالت على إعجاب الكثير وحازت على عدد كبير من التنزيلات الرسمية عبر موقعها الرسمي أو متجر جوجل بلاي google play.
تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft من الموقع الرسمي
ألعاب الفيديو والعالم المفتوح خصوصا ملئ بالكثير من الألعاب ولكن اللعبة نالت على إدهاش الكثير في أوائل قائمة الألعاب في التفكير والإبداع الفكري وتنمية معدل الذكاء وتطوير أفكار مستخدمين اللعبة لذلك سنوضح لكم كيفية تحميل لعبة Minecraft بشكل رسمي تابع الخطوات:
- عليك بفتح المتصفح الخاص بك سواء جوجل كروم، فايرفوكس، سفاري، أوبرا.
- قم بنسخ هذا العنوان وضعه في مربع البحث الخاص بك.
- سوف يتم فتح الموقع الرسمي الخاص باللعبة.
- قم بتسجيل حساب جديد ليتم دخولك لصفحة الموقع.
- ستجد أيقونة التنزيل أو قم بالبحث على هذه الكلمة download واضغط عليها ويتم التنزيل فوراً.
- تأكد من توافر المساحة المطلوبة للعبة وانتظر التحميل وقم بتثبيت اللعبة.
رابط تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft download من جوجل بلاي
- قم بفتح متجر جوجل بلاي google play.
- ستجد مربع البحث في أعلى شاشة التطبيق.
- ابحث عن اللعبة اسمها Minecraft.
- ستجدها في مقدمة البحث في الأعلى اضغط على تثبيت وانتظر الانتهاء وسيتم التثبيت بتلقائية.
أهم معلومات عن لعبة ماين كرافت Minecraft
- مطور اللعبة موجانغ.
- تم نشر اللعبة عبر استديوهات إكس بوكس وسوني.
- موزعين اللعبة هم نينتندو إي شوب، وبلاي ستيشن ستور، ومتجر مايكروسوفت، وجوجل بلاي، وآب ستور.
- يتم تشغيل اللعبة عبر أنظمة مايكروسوفت ويندوز، إكس بوكس 360أندرويد، لينكس، بلاي ستيشن 3، ماك أو إس، إكس بوكس ون، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن فيتا، ويندوز فون، آي أو إس، كروم أو إس، أويا، Kindle Fire HD، آلة جافا الافتراضية، وي يو، نينتندو سويتش، راسبيري باي، نيو نينتندو 3دي أس.
- تاريخ إصدار اللعبة في اليوم الموافق السابع عشر من عام 2009 لشهر مايو.
- النوع ألعاب فيديو غموض مغامرات أكشن.
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