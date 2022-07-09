نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببساطة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft من الموقع الرسمي ومتجر جوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت Minecraft، من أفضل ألعاب العالم في مجال ألعاب العالم المفتوح في السنين الماضية وحتى الآن يتم تشغيل اللعبة عبر نظام الأندرويد عبر الحاسوب عبر محاكي لتشغيل الاندرويد على ال pc، أصبحت ماين كرافت من الألعاب الإلكترونية المتميزة والمحبوبة لدى الجميع لأنها تتمتع بكل مقومات الأثارة والتشويق لدى مستخدميها ونالت على إعجاب الكثير وحازت على عدد كبير من التنزيلات الرسمية عبر موقعها الرسمي أو متجر جوجل بلاي google play.

تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft من الموقع الرسمي

ألعاب الفيديو والعالم المفتوح خصوصا ملئ بالكثير من الألعاب ولكن اللعبة نالت على إدهاش الكثير في أوائل قائمة الألعاب في التفكير والإبداع الفكري وتنمية معدل الذكاء وتطوير أفكار مستخدمين اللعبة لذلك سنوضح لكم كيفية تحميل لعبة Minecraft بشكل رسمي تابع الخطوات:

عليك بفتح المتصفح الخاص بك سواء جوجل كروم، فايرفوكس، سفاري، أوبرا.

قم بنسخ هذا العنوان وضعه في مربع البحث الخاص بك.

سوف يتم فتح الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

قم بتسجيل حساب جديد ليتم دخولك لصفحة الموقع.

ستجد أيقونة التنزيل أو قم بالبحث على هذه الكلمة download واضغط عليها ويتم التنزيل فوراً.

تأكد من توافر المساحة المطلوبة للعبة وانتظر التحميل وقم بتثبيت اللعبة.

رابط تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft download من جوجل بلاي

قم بفتح متجر جوجل بلاي google play. ستجد مربع البحث في أعلى شاشة التطبيق. ابحث عن اللعبة اسمها Minecraft. ستجدها في مقدمة البحث في الأعلى اضغط على تثبيت وانتظر الانتهاء وسيتم التثبيت بتلقائية.

أهم معلومات عن لعبة ماين كرافت Minecraft