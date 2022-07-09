نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة لتقسيط أيفون برو ماكس ١٣ علي فترة سداد 36 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين السعوديين في اقتناء هاتف آيفون برو ماكس ١٣ لما له من ميزات عديدة، ولكن يواجه الكثير من هؤلاء السعوديين صعوبة وذلك نظراً لارتفاع ثمن الهاتف بشكل كبير، لذلك قدمت مكتبة جرير أبسط الحلول المتمثلة في إتاحة تقسيط مبلغ الهاتف على أقساط شهرية بسيطة لا تسبب التعثر المادي ولا صعوبة السداد.

تقسيط أيفون برو ماكس ١٣ من مكتبة جرير

قامت مكتبة جرير السعودية بتفعيل إمكانية تقسيط المشتريات من الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية بأبسط الشروط الممكنة وذلك حتى تكسب ثقة العملاء وتحقق زيادة في المبيعات، حيث تضمنتك تلك العروض إمكانية تقسيط هاتف برو ماكس ١٣ من ضمن سلسلة هواتف الآيفون، وذلك في إطار سعى إدارة مكتبة جرير إلى تسهيل كافة المعوقات التي تواجه العملاء ولكي تحقق توازن المعادلة بين الحصول على هاتف آيفون برو ماكس ١٣مع التقسيط الشهري بقسط يتناسب مع إمكانيات العملاء.

شراء هاتف آيفون برو ماكس ١٣ من مكتبة جرير

قامت إدارة مكتبة جرير السعودية بتحديد بعض الشروط المبسطة لتفعيل خاصية تقسيط المشتريات، وتتمثل تلك الشروط في ما يلي:

أن لا تتخطى فترة السداد ٣٦ شهر.

أن لا تتخطى قيمة المشتريات مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال سعودي.

لا يشترط الدفع الأولى حيث يتمكن العميل من الحصول على مشترياته دون دفع مقدم.

لابد من أن لا تقل قيمة المشتريات من مكتبة جرير عن مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال سعودي.

الالتزام بدفع الأقساط الشهرية في مواعيدها وعدم التأخير.

لن يتم السماح باستبدال أو استرجاع المشتريات التي قام العميل بشرائها بالتقسيط.

يتم اختيار مدة التقسيط من بين أربع أنظمة للتقسيط وهم ٦ أشهر، ١٢ شهر، ٢٤ شهر، ٣٦ شهر.

المستندات المطلوبة بشراء هاتف آيفون برو ماكس بالتقسيط

هناك عدة أوراق رسمية يشترك توافرها للحصول على موافقة مكتبة جرير للتقسيط، وتتمثل تلك المستندات في: