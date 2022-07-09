نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية للمساعدات الإنسانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية، الإمارات من أكثر الدول العربية التي تشتهر بكونها موطن الكرم وأرض الخير كله، وكانت الإمارات وما زالت أم حاضنة لجميع شعوب العالم وشعبها بشكل خاص وملاذ أمن لهم في جميع الأوقات، ولهذا نجد أعمال تطوعية والكثير من المؤسسات الخيرية المنتشرة في الإمارات وعلى رأس هذه المؤسسات مؤسسة زايد الخيرية التي تقع في أبوظبي.

نبذة عن مؤسسة زايد الخيرية

بدأت مؤسسة زايد الخيرية في إمارة أبوظبي منذ شهر أغسطس في عام 1992 وانطلق كمؤسسة خيرية لا تهدف الربح وأيضاً غير حكومية، وقد تم تخصيص وقفاً لها يرجع ريعه إلى المشاريع الصغيرة والأنشطة الخيرية والفعاليات الإنسانية في الدولة وخارجها.

وتهدف مؤسسة زايد الخيرية إلى توجيه جميع أعمالها واستثمارها في تنفيذ البرامج والمشاريع الدائمة التي تسعى إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية أيضاً، وتعمل جاهدة لتطوير بنية الدول النامية.

وتقوم مؤسسة زايد الخيرية بتقديم الكثير من المساعدات بجميع أنواعها في داخل الإمارات وفي دول كثيرة أخرى، ولا تفرق المؤسسة بين الدين أو العرق أو الجنس ولا اللون وهذا ما يجعلها بدون شك أشهر المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

توفر المؤسسة خدمة لطلب المساعدات الخيرية من خلال موقع إلكتروني خاص بها، ويمكن لأي شخص تقديم طلب مساعدة خاص به وفقاً لأكثر من برنامج تقوم المؤسسة بتقديمها ومن أشهر هذه البرامج هي المساعدات التعليمية والطبيعة وأيضاً مساعدة الحجاج وغيرها من المساعدات.

ويمكن تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، وهذه الخطوات هي: