نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية للمساعدات الإنسانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية، الإمارات من أكثر الدول العربية التي تشتهر بكونها موطن الكرم وأرض الخير كله، وكانت الإمارات وما زالت أم حاضنة لجميع شعوب العالم وشعبها بشكل خاص وملاذ أمن لهم في جميع الأوقات، ولهذا نجد أعمال تطوعية والكثير من المؤسسات الخيرية المنتشرة في الإمارات وعلى رأس هذه المؤسسات مؤسسة زايد الخيرية التي تقع في أبوظبي.
نبذة عن مؤسسة زايد الخيرية
بدأت مؤسسة زايد الخيرية في إمارة أبوظبي منذ شهر أغسطس في عام 1992 وانطلق كمؤسسة خيرية لا تهدف الربح وأيضاً غير حكومية، وقد تم تخصيص وقفاً لها يرجع ريعه إلى المشاريع الصغيرة والأنشطة الخيرية والفعاليات الإنسانية في الدولة وخارجها.
وتهدف مؤسسة زايد الخيرية إلى توجيه جميع أعمالها واستثمارها في تنفيذ البرامج والمشاريع الدائمة التي تسعى إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية أيضاً، وتعمل جاهدة لتطوير بنية الدول النامية.
وتقوم مؤسسة زايد الخيرية بتقديم الكثير من المساعدات بجميع أنواعها في داخل الإمارات وفي دول كثيرة أخرى، ولا تفرق المؤسسة بين الدين أو العرق أو الجنس ولا اللون وهذا ما يجعلها بدون شك أشهر المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص.
تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية
توفر المؤسسة خدمة لطلب المساعدات الخيرية من خلال موقع إلكتروني خاص بها، ويمكن لأي شخص تقديم طلب مساعدة خاص به وفقاً لأكثر من برنامج تقوم المؤسسة بتقديمها ومن أشهر هذه البرامج هي المساعدات التعليمية والطبيعة وأيضاً مساعدة الحجاج وغيرها من المساعدات.
ويمكن تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، وهذه الخطوات هي:
- الدخول أولاً على موقع زايد الخيرية الإلكتروني.
- بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بدولة الإمارات أو باستخدام رقم الهاتف.
- ثم بعد ذلك اختيار نوع معين من طلب المساعدة المقدم من مؤسسة زايد الخيرية في الإمارات، منهم التعليم والصحة والحج والكثير من الخدمات الأخرى في الخانة المخصصة لها.
- إذا تم قبول طلب المساعدة الخاص بك سوف تقوم المؤسسة بإرسال على رقم الهاتف الخاص بك أو الاتصال شخصياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية للمساعدات الإنسانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.