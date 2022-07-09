القوات الخاصة الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين في مقاطعة خاركوف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 08:26 مساءً - أعلن ضابط في القوات الخاصة الروسية القضاء على أكثر من 3 مرتزقة بولنديين وإصابة آخرين بالقرب من قرية دولغينكوي في مقاطعة خاركوف.

وقال الضابط: "تم اكتشاف مركز تحصيني للقوات المعادية جنوب بلدة دولغينكوي في مقاطعة خاركوف، على أطراف الغابة، واندلعت معركة. وأثناء اعتراض موجات الراديو، سُمع كلام بولندي، وأدركنا من خلاله أنه تم تصفية ثلاثة مرتزقة وجرح ستة. وبعدها ساد الصمت. من الممكن أن تكون خسائرهم الحقيقية أكبر من ذلك".

وأضاف أن وحدة مشتركة من المرتزقة البولنديين والجيش الأوكراني كانت موجودة في المركز التحصيني. ووفقا للمعلومات الأولية، كان هناك من 30 إلى 50 بولنديا.

وأشار إلى أنه تم إجلاء الجرحى من المرتزقة البولنديين على الفور لإخفاء أعدادهم وأسلحتهم. ولم يتم إجلاء جرحى الجيش الأوكراني.