الكونغرس الأمريكي يشتبه في صلة رئيس مكتب زيلينسكي بالكرملين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 08:26 مساءً - بعثت عضوة الكونغرس الجمهورية فيكتوريا سبارتز طلبا إلى الرئيس جو بايدن للكشف عن نتائج التدقيق بحق رئيس موظفي فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، بسبب "علاقاته" المحتملة مع روسيا.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للكونغرس أنه "بناء على تقارير استخباراتية مختلفة، والإجراءات التي اتخذها السيد يرماك في أوكرانيا، وعلاقاته المفترضة بروسيا، فإن الكونغرس بحاجة ماسة إلى هذه المعلومات من أجل تأكيد أو نفي المزاعم الخطيرة المختلفة".

وشددت سبارتز على أنه بالنظر إلى التدخل المادي للولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، يجب أن يكون الكونغرس مسؤولا أمام الأمريكيين عن مساعدة كييف.

وتطرقت عضوة الكونغرس لتعيين يرماك، أوليغ تاتاروف نائبا له لمكافحة الفساد. ووفقا لسبارتز، فإن الأخير لم يسمح بعمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد لأكثر من عام.

ولفتت البرلمانية الانتباه إلى حقيقة أن تاتاروف نفسه كان قيد التحقيق من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد قبل تعيينه في هذا المنصب، وشغل أيضا منصبا رفيعا في الشرطة في عهد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.