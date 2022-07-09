نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد شدات ببجي غير مستعملة وصالحة للجميع عن طريق الايدي ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمثل اكواد شدات ببجي غير مستعملة عدد من الرموز الدقيقة التي يجب كتابتها بدقة وبدون أخطاء في الموقع الرسمي للعبة BUBG MOBILE وهو موقع Midasbuy وفي المربعات والأماكن الخاصة بتلك الكودات كي يتمكن اللاعب في الحصول المجاني على أعداد كثيرة من السكنات والمسلحة التي يصعب الحصول عليها في اللعب، ويكون حصول اللاعب عليها من خلال استرداد الاكواد هو الطريق الميسر.

اكواد شدات ببجي غير مستعملة

إطلاق اكواد لعبة ببجي والحصول عليها هو الشاغل الأساسي الذي يشغل تفكير كافة المتعلقين باللعبة التي أصبحت في وقت قصير من اكثر العاب القتال الإلكتروني انتشارا وشهرة عبر كافة بلدان العالم، اذا تعمل كودات ببجي الغير مستعملة في هذا الصدد وعند استعمالها عبر الطريق الصحيح المتمثل في كتابتها بالموقع الرسمي للعبة ببجي ميداس باي على تمكين اللاعب من الفوز.

كود BIFOZBZE6Q

كود R89FPLM9S.

وكود BMTDZBZPRD

كود KARZBZYTR.

وكود TIFZBHZKAA.

كود WQIDBZ7OF.

رمز استرداد UC ببجي

الشدات UC هي العامل الأساسي الذي يعتمد عليه محبي وجمهور لعبة ببجي موبايل عبر الهواتف الاندرويد، حيث تمثل هذه الشدات عملات افتراضية يستطيع من خلالها اللاعب التجول في داخل المتجر الخاص باللعبة وشراء ما يريد بطريق امن، حيث يمكن للاعب عن طريق الشدات شراء ملابس شخصيات اللعبة والشخصيات الأسطورية، بالإضافة الى السلاح الخرافي الذي يؤدي للقتل في ثوان.

كود الجلود والذهب QEJZLCIZ2MB.

كود البنادق CFSHWDBTFZ95.

ثم كود ملابس ببجي 8CUY84RG25OKW.

كود RAAZBZJGS.

كود DDSJJCZCDZ9U.

شحن شدات ببجي

لشحن شدات لعبة ببجي يحتاج الى الدخول في Midasbuy

وفي الخطوة الأولى بعد الدخول في Midasbuy يكتب اللاعب المعلومات الخاصة به.

يقوم اللاعب بإدخال الايدي id وبعد ذلك يرسم لنفسه خطة الفوز عن طريق عدد معين من الشدات.

يكتب اللاعب العدد الذي اختاره من الشدات والذي يستطيع شرائه.

الدخول الى أيقونة الشراء واختيار الفيزا البنكية أو ما يتمثل في رصيد الحوال.

عند القيام بشراء الشدات بالمال يقوم الموقع بإدخال هذه الشدات في حساب اللاعب.

اكواد سكنات ببجي

اكواد لعبة ببجي تمثل عد ضمن الأمور التي يكون منها سكنات وشدات أضافية، فضلا عن ملابس غير تقليدية، وأيضا مقدرة الحصول على أدوات سلاح وذخيرة خيالية وحقيقية وكافة ما يتناسب مع العصر الحديث من سلاح وقذائف تعمل على القتل وهزيمة الأعداء والفوز الساحق في اللعبة.