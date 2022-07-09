وزير النقل البريطانى يعلن ترشحه لمنصب رئيس الحكومة خلفا لجونسون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 07:29 مساءً - أعلن وزير النقل البريطانى جرانت شابس إطلاق حملة انتخابية لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، وكان وزير الخزانة السابق ريشى سوناك قد أعلن أمس الجمعة ترشحه لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة خلفًا لجونسون.

وثارت تكهنات حول كون وزير الدفاع البريطاني بن والاس هو الأوفر حظًا لخلافة جونسون، لكنه أعلن بوضوح أنه لا ينوي الترشح.

وكان جونسون قد تنحى عن رئاسة حزب المحافظين، وقال إنه سيستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا عندما يختار حزبه خليفة له.

ويواجه جونسون مطالب بالتخلي فورا عن السلطة وانتقال الحكم إلى رئيس للحكومة بالوكالة، حيث استقال جونسون من منصبه بعدما تخلى عن وزراء عينهم حديثا، وأكثر من 50 وزيراً ومسؤولا في الحكومة، في تمرد جعل الحكومة مهددة على نحو متزايد بخطر الشلل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جدول زمني لعملية اختيار خليفة جونسون يوم الإثنين من قبل لجنة بحزب المحافظين، على أن يتولى الفائز رئاسة الحكومة خلال الفترة التي يعقد فيها الحزب مؤتمره السنوي في أوائل كتوبر